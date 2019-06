Herausforderungen annehmen, Innovationen zur Lösung nutzen / wafg-Frühjahrsmeeting 2019: Eine Branche auf Innovationskurs - Herausforderungen und Lösungen für die Erfrischungsgetränke-Industrie

Berlin (ots) - Das Frühjahrsmeeting der WirtschaftsvereinigungAlkoholfreie Getränke (wafg) stand in diesem Jahr ganz im Zeichen derErnährungspolitik. Die Branche bekennt sich erneut ausdrücklich zuihrem Branchenbeitrag für die Nationale Innovations- undReduktionsstrategie als einem hier zentralen Projekt.Bundesministerin Julia Klöckner verdeutlichte in ihrer Key-Note ihreErwartungen und Vorstellungen in den Bereichen Innovation,Reformulierung und Nährwertkennzeichnung."Wir leben in turbulenten Zeiten", begrüßte wafg-Präsident PatrickKammerer die über hundert Gäste mit Blick auf die aktuelle politischeLage nach der Europawahl.Im Mittelpunkt des Branchentreffs stand die Key-Note vonBundesernährungsministerin Julia Klöckner unter dem Titel"Ernährungspolitik im Wandel - Innovation, Reformulierung,Nährwertkennzeichnung". Dabei machte die Ministerin deutlich, wiewichtig ihr diese Themen für ihre Politik der gesunden Ernährungsind. Klöckner erklärte außerdem, welche Schwerpunkte und Vorhabensie als nächste Schritte sieht.Patrick Kammerer unterstrich die Herausforderungen für dieBranche, die sich aus dem Beitrag für die Nationale Strategie zurReduzierung von Zucker, Fetten und Salz ergeben: "Die Verständigungauf unseren Branchenbeitrag war nur als Ergebnis unserer gemeinsamenAnstrengungen möglich - und darauf können wir stolz sein". DieErwartungen an die Unternehmen und die Branche seien weiterhin hochund vielfältig. "Zur erfolgreichen Umsetzung bedarf es einergegenseitigen Verlässlichkeit, um die begonnenen Anstrengungen auchkonsequent zum Erfolg zu führen", betonte wafg-Präsident PatrickKammerer.Daniel Goffart, Chefkorrespondent des Magazins "Focus",inspirierte die Gäste mit seinem engagierten und anregendenImpulsvortrag "Europa neu denken", bei dem er neben den europäischenHerausforderungen die aktuellen politischen Entwicklungen in Berlinmit Blick auf ihre Bedeutung für Wirtschaft und Gesellschaftbeleuchtete.Ansprechpartner:Dr. Detlef Groß, HauptgeschäftsführerMartin Delius, Referent Public AffairsWeitere Informationen zur wafg sind abrufbar über www.wafg.de.Original-Content von: Wirtschaftsvereinigung Alkoholfreie Getränke e.V., übermittelt durch news aktuell