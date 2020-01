Herausforderungen der Unternehmensgründung im digitalen Zeitalter - der HPI-Podcast Neuland mit Prof. Katharina Hölzle und Dr. Robert Rose (FOTO)

Potsdam (ots) - Neue innovative Unternehmensgründungen sind wichtigerBestandteil jeder Volkswirtschaft, denn sie beleben den Wettbewerb und schaffenArbeitsplätze. Doch wie verändert sich eigentlich das Unternehmertum durch diedigitale Transformation? Wodurch unterscheiden sich Prozesse derUnternehmensgründung und Instrumente in der digitalen Welt? Und wie lassen sichdigitale Geschäftsmodelle erfolgreich entwickeln und motivieren?Diese und andere Fragen beantworten Professor Katharina Hölzle, Leiterin desLehrstuhls IT-Entrepreneurship am Hasso-Plattner-Institut (HPI), und Dr. RobertRose, Postdoktorand am Fachgebiet IT-Entrepreneurship, in der neuenPodcast-Folge Neuland (https://podcast.hpi.de) zum Thema "DigitalEntrepreneurship - Unternehmensgründung im digitalen Zeitalter". Im Gespräch mitModerator Leon Stebe sprechen sie über Unterstützungsangebote für junge Gründer,gründungsfreundlichere Rahmenbedingungen sowie die "richtige Dosis" an Beratungim Gründungsprozess."Was wir in Deutschland dringend benötigen sind Vorbilder", sagt ProfessorKatharina Hölzle, die den Lehrstuhl "IT-Entrepreneurship" seit dem 1. Oktober2019 am HPI leitet. "Wir haben viel zu wenig Rollenmodelle und Vorbilder, dieden Menschen zeigen, wie sie ein Unternehmen gründen können. Außerdem brauchenwir mehr Lust und Spaß an der Selbstverantwortung." Auch von staatlicher Seitewerde zusätzliche Unterstützung benötigt ebenso wie neue Impulse derGesellschaft.Fundiertes Wissen über die digitale Welt, anschaulich und verständlich erklärt -das bietet der Wissenspodcast "Neuland" mit Experten desHasso-Plattner-Instituts (HPI) unter: https://podcast.hpi.de, bei iTunes undSpotify. Einmal im Monat sprechen sie bei Neuland über aktuelle undgesellschaftlich relevante Digitalthemen, ihre Forschungsarbeit und über Chancenund Herausforderungen digitaler Trends und Entwicklungen. Die nächste Folge wirdam 5. Februar ausgestrahlt. Im Gespräch dann: Prof. Dr. Tobias Friedrich und Dr.Thomas Bläsius über die Rolle mathematischer Strukturen im Internet?Kurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlands universitäresExzellenz-Zentrum für Digital Engineering (https://hpi.de). Mit demBachelorstudiengang "IT-Systems Engineering" bietet die gemeinsameDigital-Engineering-Fakultät des HPI und der Universität Potsdam eindeutschlandweit einmaliges und besonders praxisnahes ingenieurwissenschaftlichesInformatikstudium an, das von derzeit rund 550 Studierenden genutzt wird. In denvier Masterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health", "DataEngineering" und "Cybersecurity" können darauf aufbauend eigeneForschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankings belegt dasHPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of Design Thinking, Europas ersteInnovationsschule für Studenten nach dem Vorbild der Stanforder d.school, bietetjährlich 240 Plätze für ein Zusatzstudium an. Derzeit sind am HPI 17 Professorenund über 50 weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Esbetreibt exzellente universitäre Forschung - in seinen IT-Fachgebieten, aberauch in der HPI Research School für Doktoranden mit ihren Forschungsaußenstellenin Kapstadt, Haifa und Nanjing. Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sinddie Grundlagen und Anwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme.Hinzu kommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationen füralle Lebensbereiche.Pressekontakt:Pressekontakt: presse@hpi.deChristiane Rosenbach, Tel. 0331 5509-119, christiane.rosenbach@hpi.deund Friederike Treuer, Tel. 0331 5509-177, friederike.treuer@hpi.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/22537/4486318OTS: HPI Hasso-Plattner-InstitutOriginal-Content von: HPI Hasso-Plattner-Institut, übermittelt durch news aktuell