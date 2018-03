Herausforderung Roadtrip zur Fußball-WM in Russland

Köln (ots) -- Mietwagen-Preise während der WM deutlich höher- Weite Strecken zwischen den einzelnen Spielorten- Einreise mit dem Mietwagen nur aus Weißrussland möglichDie Bundesliga neigt sich langsam dem Ende zu. Daher denken vieleFußball-Fans schon jetzt an die WM in Russland, die in 3 Monatenbeginnt. Heute startet die nächste Verkaufsphase für Eintrittskarten.Während einer WM reisen deutsche Fans gerne von zu Hause aus mit demAuto in die einzelnen Spielorte. Wie das zur Fußball-WM in Russlandmit dem Mietwagen möglich sein könnte, verrät billiger-mietwagen.de."Zur WM beobachten wir schon jetzt erhebliche Preisanstiege", sagtFrieder Bechtel, Pressesprecher von billiger-mietwagen.de. So kostetein Mietwagen ab Sotschi für einen Mietzeitraum kurz vor der WM 170Euro pro Woche. Während der ersten WM-Woche werden für das gleicheFahrzeug 635 Euro fällig. Auch ab Moskau ist der Preisanstieg mit 555Euro während der WM im Vergleich zu 180 Euro vor der WM ähnlich hoch."Wir gehen davon aus, dass die Preise während der WM noch kurzfristigsteigen werden", erklärt Frieder Bechtel.Neben den steigenden Mietwagen-Preisen sollten autoreisende Fansjedoch auch die Entfernungen zwischen den einzelnen Spielortenbedenken: Zwischen dem ersten Spielort der deutschen Mannschaft,Moskau, und dem zweiten, dem Olympia-Ort Sotschi, liegen 1621 km. Zumdritten Spiel nach Kasan sind es weitere 2000 km. Wer "nur" einedieser Strecken fahren möchte, findet bei russischen AutovermieternAngebote für Einwegmieten, bei denen allerdings zusätzlich zumMietpreis eine Einweggebühr von 250 bis 400 Euro berechnet wird.Diese ist in den auf billiger-mietwagen.de angezeigten Preisenselbstverständlich enthalten.Ebenfalls beachten sollten autofahrende Fußballfans, dass sich dieEinreise nach Russland mit einem Mietwagen schwierig gestaltet. Dennnur Autovermieter in Weißrussland gestatten das Überschreiten derrussischen Grenze. Deutsche, polnische, estnische, litauische oderukrainische Autovermieter hingegen erlauben die Einreise mit demMietwagen nach Russland nicht. Kunden müssten den Mietwagen daher inGrenzorten der jeweiligen Länder tauschen oder mit dem Flugzeug nachRussland reisen und direkt vor Ort ein Auto mieten. WM-Besucher ausDeutschland, die ein Ticket und eine Fan-ID besitzen, können dasGastland ohne Visum besuchen. Wer kein Ticket hat, benötigt zurEinreise ein Visum. (PM-ID: 100)Über billiger-mietwagen.de:www.billiger-mietwagen.de ist Deutschlands größter Produkt- undPreisvergleich für Mietwagen weltweit. Mit inzwischen 14 JahrenBranchenerfahrung und rund 200 Mitarbeitern an den Standorten Kölnund Freiburg sorgt das Internetportal für eine transparente undkundenfreundliche Darstellung der Angebote und bietet einenkostenlosen Kundenservice per Telefon. Für seinen Service kürte dieStudie Service-Champions billliger-mietwagen.de 2017 alsBranchengewinner unter den Vergleichsportalen für Mietwagen. Im Jahr2016 wurde billiger-mietwagen.de Testsieger bei der StiftungWarentest (Heft 5/2016) mit der Gesamtnote "sehr gut". Bereits in denvergangenen Jahren erhielt das Vergleichsportal verschiedeneAuszeichnungen, unter anderem von FOCUS-MONEY mit fünfaufeinanderfolgenden Testsiegen (2010 - 2014) als "besterMietwagenvermittler".Pressekontakt für Rückfragen:Frieder Bechtel, Tel: 0221/16790-008,E-Mail: presse@billiger-mietwagen.de,Dompropst-Ketzer-Str. 1-9, 50667 Köln, Fax: 0221/16790-099,www.billiger-mietwagen.deOriginal-Content von: billiger-mietwagen.de, übermittelt durch news aktuell