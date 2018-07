Herausforderung Reduktion: Salz und Zucker sind mehr als salzig und süß (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Zucker NYBOT Rolling":

Berlin (ots) -Salz und Zucker dienen in Lebensmitteln nicht nur dem Salzen undSüßen, sondern haben weit mehr Funktionen - das zeigen zweiInfografiken, die der Spitzenverband der Lebensmittelwirtschaft (BLL)jetzt veröffentlicht hat. Die Lebensmittelwirtschaft entwickeltstetig innovative Produkte und überarbeitet im Zuge der Anpassung anTrends und Wünsche der Verbraucher auch bestehende Rezepturen. Diesekontinuierliche Weiterentwicklung betrifft unter anderem denNährstoffgehalt von Lebensmitteln. So gibt es heute z. B. eineVielzahl von Lebensmitteln, in denen weniger Kalorien, Zucker, Fettoder Salz enthalten sind. Doch was einfach klingt, ist in der Praxismit aufwändigen Forschungs- und Entwicklungsverfahren verbunden. DennZucker, Salz und Fett haben - neben ihrer ernährungsphysiologischenWirkung - wichtige geschmackliche und technologische Eigenschaften,die bei der Lebensmittelherstellung beachtet werden müssen und fürdie im Falle einer Reduktion Ersatz gefunden werden muss. Diesecharakteristischen Merkmale hat der Spitzenverband derLebensmittelwirtschaft in zwei anschaulichen Infografiken zu Zuckerund Salz dargestellt:Salz ist in vielen Produkten nicht nur entscheidend für dieAromaentwicklung und den Geschmack sondern hemmt zudem das Wachstumvon Mikroorganismen und erfüllt so eine wichtige konservierendeFunktion, die nicht ohne weiteres ersetzt werden kann. Zucker isteine geschmacksgebende, aber auch eine körpergebende Zutat, erverfeinert pikante Speisen, ist eine Gärungshilfe bei Hefebackwaren,hat eine konservierende Funktion, z. B. bei der Konfitürenherstellungund unterstützt eine natürliche Farb- und Aromenentwicklung z. B. beider Karamellisierung. Die verschiedenen Zuckerarten wie Glukose(Traubenzucker), Fruktose (Fruchtzucker) oder Laktose (Milchzucker)weisen zudem eine unterschiedlich hohe Löslichkeit und Süßkraft auf,was ebenfalls Auswirkungen auf die Eigenschaften des Lebensmittelshat.Weitere Informationen zum Thema Reduktion unter:www.bll.de/reformulierung-reduktionBund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. (BLL)Der BLL ist der Spitzenverband der deutschenLebensmittelwirtschaft. Ihm gehören ca. 500 Verbände und Unternehmender gesamten Lebensmittelkette - Industrie, Handel, Handwerk,Landwirtschaft und angrenzende Gebiete - sowie zahlreicheEinzelmitglieder an.Für weitere Informationen:Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. (BLL)Abteilung ÖffentlichkeitsarbeitManon Struck-PacynaClaire-Waldoff-Straße 7, 10117 BerlinTel.: +49 30 206143-127,E-Mail: mstruck@bll.de, Web: www.bll.de,Twitter: https://twitter.com/BLL_de, Facebook:https://facebook.com/BLL.deOriginal-Content von: BLL - Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e.V., übermittelt durch news aktuell