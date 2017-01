Herausforderung Pflege: Unternehmertag stellt neue Gesetze auf den Prüfstand / bpa Sachsen lädt zum Sächsischen Unternehmertag Pflege nach Dresden ein

Leipzig (ots) - Die. Pflegestärkungsgesetze und der neuePflegebedürftigkeitsbegriff bringen im Jahr 2017 zahlreicheNeuerungen für die Arbeit in der Pflege mit sich. Die damitverbundenen Herausforderungen und Chancen stellt die LandesgruppeSachsen des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste e.V.(bpa) am 18. Januar 2017 in den Mittelpunkt des 7. SächsischenUnternehmertages Pflege, der im Hotel Elbflorenz in Dresdenstattfindet."Die Pflegeheime und ambulanten Dienste stehen vor der größtenReform seit Einführung der Pflegeversicherung", erklärt Dr. MatthiasFaensen, Vorsitzender der bpa-Landesgruppe Sachsen. "Es gilt absofort, den neuen Begriff von Pflegebedürftigkeit und das neueBegutachtungsverfahren in die Praxis umzusetzen. Aus bisher dreiPflegestufen gehen fünf Pflegegrade hervor. IndividuelleGesundheitsprobleme können so mehr Berücksichtigung finden. Dasverändert die Versorgung des Pflegebedürftigen und somit dieLeistungserbringung unserer Mitgliedsunternehmen."In den Fachvorträgen des Unternehmertages geht es zunächst um dieEinordnung des neuen Pflegestärkungsgesetzes in die Reihe bestehenderRegelungen und die wichtigsten Neuerungen. Hierüber wird derFachanwalt für Verwaltungsrecht Jörn Bachem referieren. Mit dem neuenPflegebedürftigkeitsbegriff verbunden ist ein neuesBegutachtungsverfahren, das sich nach dem Grad der Selbstständigkeitbzw. der notwendigen Unterstützung eines Menschen richtet. Dr. SabineAntonioli stellt vor, wie das Neue Begutachtungsassessment (NBA)umgesetzt wird. Sie ist Leitende Ärztin beim Medizinischen Dienst derKrankenversicherung im Freistaat Sachsen.Zudem haben die Reformen zahlreiche Auswirkungen. ZumUnternehmertag beleuchten die Akteure die Chancen undHerausforderungen aus unterschiedlichen Perspektiven. Die Sicht derPflegeanbieter legt bpa-Geschäftsführer Bernd Tews dar. Für diePflegekassen spricht Dirk Zimmermann, Geschäftsbereichsleiter Pflege/Häusliche Krankenpflege der AOK PLUS.Bereits einen Tag vorher, am 17.1.2017, wählt der bpa Sachsenzudem turnusgemäß seinen neuen Vorstand und lädt zum Neujahrsempfang.Die Pflegeexperten des bpa Sachsen stehen während desNeujahrsempfangs und des 7. Sächsischen Unternehmertages Pflege gernfür Gespräche bereit. Bitte teilen Sie uns Ihre Interviewwünsche imVorfeld mit, damit Ihr Gesprächspartner zur passenden Zeit zurVerfügung steht.NeujahrsempfangDatum: 17. Januar 2017Zeit: ab 18 UhrOrt: Restaurant CHIAVERI im Sächsischen LandtagBernhard-von-Lindenau-Platz 101067 Dresden7. Sächsischer Unternehmertag PflegeDatum: 18. Januar 2017Zeit: 8.30 Uhr bis 16.00 UhrOrt: Hotel ElbflorenzRosenstraße 3601067 DresdenDer Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 9.500 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon fast600 in Sachsen) die größte Interessenvertretung privater Anbietersozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen derambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe undder Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpaorganisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund290.000 Arbeitsplätze und circa 22.000 Ausbildungsplätze (siehewww.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Dasinvestierte Kapital liegt bei etwa 23 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Jacqueline Kallé, Leiterin derbpa-Landesgeschäftsstelle, Tel.: 0341/211 05 30, Mobil: 0162/134 1356, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell