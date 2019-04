"Herausfinden, was in mir steckt" / Eine Orientierungszeit für junge Leute ab 18

Hermannsburg (ots) - Wie geht es nach dem Abitur oder nach derBerufsausbildung weiter? Ab ins Ausland, ein FSJ oder Au Pair? Wiewäre es aber mit einer Auszeit der ganz anderen Art? EinerOrientierungszeit, in der sich junge Menschen mit professionellerUnterstützung Klarheit über sich und ihren beruflichen Wegverschaffen können? Eine solche besondere Zeit bietet das Projekt"Moving times".Entdecken - entwickeln - entscheidenJunge Erwachsene aus dem gesamten Bundesgebiet sind eingeladen,gemeinsam ihre persönlichen Potenziale zu entdecken, sich selbstauszuprobieren, Erfahrungen im Miteinander zu sammeln, Neues zuerlernen, persönliche Perspektiven zu entwickeln und sich so ihrerselbst bewusster zu werden. Die Beschäftigung mit diesen Anliegengeschieht auf vielfältige Weise. Auf dem Programm des Kurses stehenRhetoriktraining, Berufscoaching, Teamentwicklung, Klostertage,Selbstmanagement, Theaterspiel, Musik, Sport und vieles mehr.Sich selbst neu erlebenNeben diesen inhaltlichen Angeboten führt das gemeinsame Lebenüber 17 Wochen hinweg ebenso zu intensiven Erfahrungen. DieTeilnehmenden organisieren ihr Zusammensein selbst, bereichern dieanderen mit ihren Talenten und haben meist enorm viel Spaßmiteinander. Projektleiter Christian Makus berichtet: "DieAuseinandersetzung mit den anderen hilft, den Blick auf sich selbstzu verändern. Die jungen Menschen gewinnen enorm an Selbstsicherheitund Ausstrahlung.""Die beste Zeit meines Lebens"Eine wirklich "bewegende Zeit" erwartet die Teilnehmenden von"Moving times". Am Ende eines solchen Kurses sind sie meistüberwältigt von der intensiven Gemeinschaft und den vielen neuenErfahrungen. Einer der ehemaligen Teilnehmer schreibt: "Das war diebeste Zeit meines Lebens."Mehr Information"Moving times" findet jeweils von November bis März imEvangelischen Bildungszentrum Hermannsburg (Niedersachsen) statt. Dernächste Kurs startet am 10. November 2019. Bewerbungen sind ab sofortmöglich. Berücksichtigt werden Bewerber aus ganz Deutschland. WeitereInformationen unter www.winterkurs.de oder telefonisch unter05052-98990.Pressekontakt:Christian MakusMail: c.makus@winterkurs.deFon: 05052-9899-17Original-Content von: Evangelisches Bildungszentrum Hermannsburg, übermittelt durch news aktuell