Her mit den grünen Geschäftsideen / Noch bis 14. August am Gründerwettbewerb PlanB teilnehmen

Straubing (ots) - Der Gründerwettbewerb "PlanB -Biobasiert.Business.Bayern." sucht die besten Innovatoren undStart-ups mit Ideen und Lösungen für eine nachhaltigere, biobasierteWirtschaft. Dabei kann es sich um Produkte, Technologien, Prozesseoder Dienstleistungen handeln. Nun heißt es schnell sein, noch bis14. August ist die Teilnahme am Wettbewerb online unterwww.planb-wettbewerb.de möglich.Egal, ob die Gründer noch ganz am Anfang stehen oder bereits amMarkt sind - bei PlanB gibt es für alle Teilnehmer zielgerichtetesCoaching, Pitch Training, Kontakte aus dem PlanB-Expertennetzwerk unddie Chance auf Sach- und Geldpreise im Gesamtwert von knapp 20.000Euro. Außerdem werden auf die Bedarfe der Gründer ausgerichteteBusiness-Talks mit Partnern aus Wirtschaft und Forschung angeboten.Der Wettbewerb ist zweistufig aufgebaut. In Phase 1 sollte dieIdee prägnant in einer Ideenskizze oder einem Film vorgestelltwerden. Alle Einreichungen bekommen Feedback, danach geht es weiterin die Coachingphase. Im Dezember 2018 reichen die Teilnehmer dannihre PlanB Decks ein - eine Weiterentwicklung der Ideenskizze, in derdie wichtigsten Elemente der Geschäftsidee dargestellt werden. Dievon der PlanB-Jury am besten bewerteten Teilnehmer dürfen ihrBusiness dann in einem Pitch beim großen PlanB Prämierungsevent imJanuar 2019 präsentieren. Wer es dort schafft, seine Geschäftsideeverständlich, klar und dezidiert zu präsentieren, gewinnt.Unterstützt wird der Wettbewerb von einem Sponsoren- undPartnernetzwerk aus Gründerwesen und Finanzierung, Wirtschaft undMedien sowie vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft,Energie und Technologie.Alle Informationen, Teilnahmebedingungen und das Onlineformularzur Teilnahme gibt es auf der PlanB-Website unterwww.planb-wettbewerb.de.Pressekontakt:BioCampus Straubing GmbHAnsprechpartnerin: Ann-Kathrin KaufmannEuroparing 4, D-94315 Straubing, Telefon: +49 9421 785-161planb@biocampus-straubing.de, www.planb-wettbewerb.deOriginal-Content von: BioCampus Straubing GmbH, übermittelt durch news aktuell