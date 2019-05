Hepatitis C: Drei Dinge, die viele Menschen in Deutschland nicht wissen (FOTO)

Wiesbaden (ots) -Die repräsentative Umfrage "AbbVie Healthcare Monitor" zeigt, dassso mancher Bundesbürger beim Thema Hepatitis C noch Wissenslückenhat. Im Rahmen der Erhebung wurden 1.024 Personen nach ihremKenntnisstand zur Erkrankung befragt. Die Befragung zu aktuellenGesundheitsthemen wird vom forschenden BioPharma-Unternehmen AbbVieund dem Markt- und Sozialforschungsinstitut Kantar EMNID regelmäßigdurchgeführt.Im Jahr 2018 sind 60 Prozent der Deutschen mindestens einmal aufdas Thema Hepatitis C gestoßen. Mit einem Anteil von 66 Prozent sehensich Frauen häufiger mit dem Thema konfrontiert als Männer, bei ihnenlag die Quote bei 53 Prozent. Pro Jahr werden beim RobertKoch-Institut rund 4.000 bis 5.000 Neudiagnosen gemeldet; inDeutschland wird die Zahl der Menschen mit Hepatitis C auf rund270.000 geschätzt [1, 2]. Dabei ist von einer hohen Dunkelzifferauszugehen: Die chronische Lebererkrankung bleibt oftmals langeunbemerkt, da beim Großteil der Betroffenen anfangs keine oderallenfalls unspezifische Symptome wie Abgeschlagenheit und Fieberauftreten [2].Eine gesteigerte Aufmerksamkeit in der Bevölkerung istentscheidend, um Neuinfektionen zu vermeiden, die Krankheit zudiagnostizieren und Betroffene rechtzeitig zu behandeln. Doch dieaktuelle Befragung zeigt, dass viele Menschen in Deutschland dreientscheidende Dinge über Hepatitis C nicht wissen:1. Hepatitis C ist heilbar.Nur 21 Prozent der Befragten wissen, dass Hepatitis C heuteheilbar ist. Immerhin 51 Prozent der Befragten wissen, dass esüberhaupt Medikamente gegen die chronische Lebererkrankung gibt. Mitmodernen DAA-Therapien (Direct-acting antivirals) können fast allePatienten in nur 8 bis 12 Wochen geheilt werden [3,4]. So könnenFolgeerkrankungen wie Leberzirrhose oder Leberkrebs verhindert werden- vorausgesetzt, die Infektion wird diagnostiziert. Aufgrund desmedizinischen Fortschritts haben die Weltgesundheitsorganisation unddie Bundesregierung das Ziel gesetzt, Hepatitis C bis 2030 zueliminieren [5].2. Es gibt keine Impfung gegen Hepatitis C.Anders als bei Hepatitis A und B gibt es derzeit keine Impfstoffegegen das Hepatitis-C-Virus (HCV). Lediglich 34 Prozent derBefragten, die 2018 etwas über Hepatitis C gehört haben, sind sichdessen bewusst. Auch Menschen, die eine ausgeheilte Hepatitis Chaben, sind nicht immun: Es ist jederzeit möglich, sich erneut mitdem Virus anzustecken. Nur wer die Übertragungswege kennt und sichschützt, kann eine Infektion vermeiden.3. Hepatitis C wird durch Blut-zu-Blut-Kontakt übertragen.Die Umfrage zeigt außerdem: Immerhin 35 Prozent der Befragtenwissen nicht, dass HCV durch Blut-zu-Blut-Kontakt übertragen wird. 23Prozent aller Befragten haben sich schon einmal auf Hepatitis Ctesten lassen. Die Bereitschaft, sich testen zu lassen, ist beiPersonen im mittleren Alter am stärksten ausgeprägt. In dieser Gruppeliegt die Quote bei 31 Prozent. Bei den unter 30-Jährigen haben sich16 Prozent der Befragten testen lassen, bei der Gruppe 60 plus sindes 18 Prozent. Die Übertragungswege für eine HCV-Infektion lassensich klar benennen, heutzutage liegt intravenöser Drogenkonsum anerster Stelle. Mit einigem Abstand folgen die Risikofaktorenverletzungsträchtige Sexpraktiken sowie Empfänger von Blutproduktenvor 1992 [1].Hintergrund zur ErhebungDie Ergebnisse der repräsentativen Umfrage finden sich imaktuellen AbbVie Healthcare Monitor. In repräsentativenZufallsstichproben wurden im Zeitraum vom 27. bis 28. November 2019telefonisch 1.024 Interviews durchgeführt (CATI Dual Frame Omnibus).Eine Auswahl der Befragungsergebnisse wurden im aktuellen AbbVieHealthcare Monitor veröffentlicht.Über den AbbVie Healthcare MonitorAls forschendes BioPharma-Unternehmen erhebt AbbVie inrepräsentativen Umfragen Meinungstrends mit dem SchwerpunktGesundheit. Gemeinsam mit dem unabhängigen Markt- undSozialforschungsinstitut Kantar EMNID wird in regelmäßigen Abständenein Stimmungsbild der deutschen Bevölkerung zu Fragen der Zukunft imGesundheitsbereich erhoben. Mit diesen Erkenntnissen fördert AbbVieden gesellschaftspolitischen Dialog und unterstützt damit dieInnovationsentwicklung im Healthcare-Sektor.Weitere Informationen zum Thema Hepatitis C finden Sie aufwww.abbvie-care.de.Über AbbVieAbbVie (NYSE:ABBV) ist ein globales, forschendesBioPharma-Unternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Therapienfür einige der komplexesten und schwerwiegendsten Erkrankungen derWelt verschrieben hat. Mission des Unternehmens ist es, mit seinerExpertise, seinen engagierten Mitarbeitern und seinemInnovationsanspruch die Behandlungsmöglichkeiten in vierTherapiegebieten deutlich zu verbessern: Immunologie, Onkologie,Virologie und Neurowissenschaften. In mehr als 75 Ländern arbeitenAbbVie-Mitarbeiter jeden Tag daran, die Gesundheitsversorgung fürMenschen auf der ganzen Welt voranzutreiben. In Deutschland istAbbVie an seinem Hauptsitz in Wiesbaden und seinem Forschungs- undProduktionsstandort in Ludwigshafen vertreten. Insgesamt beschäftigtAbbVie Deutschland rund 2.600 Mitarbeiter.Neuigkeiten von AbbVie finden Sie unter news.abbvie.de,weiterführende Informationen zum Unternehmen gibt es unterwww.abbvie.com und www.abbvie.de. Folgen Sie @abbvie_de auf Twitteroder besuchen Sie unsere Profile auf Facebook oder LinkedIn.Literatur[1] Robert Koch-Institut (RKI). Epidemiologisches Bulletin Nr. 29,2018; 271-284[2] Robert Koch-Institut (RKI). Epidemiologisches Bulletin Nr: 28,2017; 279-296[3] Sarrazin C et al. Z Gastroenterol. 2018; 56: 756-838[4] Buggisch P et al. Empfehlungen des bng zur Therapie derchronischen Hepatitis C, 2018.[5] World Health Organization. Hepatitis C. Update Oktober 2017;http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-c (letzterZugriff am 12.06.2018)Pressekontakt:AbbVie Deutschland GmbH & Co. KGCarolin CrockettCommunication Manager HCVT: +49 172 8661759E-Mail: carolin.crockett@abbvie.comOriginal-Content von: AbbVie Deutschland GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell