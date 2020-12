Hensoldt: Wann startet die nächste Aufwärtswelle?

Im Anschluss an ihren Börsengang im Oktober fiel die Aktie der Hensoldt AG zunächst zurück, sodass am 30. Oktober auf dem Niveau von 9,66 Euro ein Tief ausgebildet wurde. Von hier aus starteten die Bullen im November einen Anstieg. Er setzte sich auch im Dezember fort, sodass am 15. Dezember auf dem Niveau von 15,11 Euro ein neues Hoch ausgebildet ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



