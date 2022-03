Hensoldt-Aktie: Zurück im Bullenmodus!

Weitere Suchergebnisse zu "Hensoldt":

Der Krieg in der Ukraine hat in Deutschland zu einer politischen Zäsur geführt. Um die marode Bundeswehr wieder auf Vordermann zu bringen, wurde ein Sondervermögen über 100 Milliarden Euro freigegeben. Außerdem bekannte sich die Bundesregierung zum Zwei-Prozent-Ziel der Nato, das vorsieht wenigstens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Verteidigung und Sicherheit zu investieren.

Deutsche Rüstungskonzerne sind gefragt

Von den Rüstungsplänen profitieren natürlich in besonderem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung