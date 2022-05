Hensoldt-Aktie: Die Zahlen sind da - viel Licht, aber auch etwas Schatten!

Weitere Suchergebnisse zu "Hensoldt":

Die Hensoldt-Aktie ist am Donnerstag in einem ohnehin schwachen Marktumfeld nach Zahlen um mehr als 8 Prozent in die Tiefe gerauscht. Dabei kam es zu einem Rücksetzer bis auf 23,55 Euro und damit zum Beinahe-Kontakt mit der 50-Tage-Linie (EMA50). Die Nähe zum charttechnischen Support holt am Freitag die Käufer wieder an die Märkte zurück. An der Xetra steigen die Notierungen… Hier weiterlesen