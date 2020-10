Hensoldt Aktie: Wie entscheidet sich der Staat?

Hensoldt agiert als multinationaler Rüstungskonzern in vielen verschiedenen Ländern der Welt und fokussiert sich dabei auf die Bereiche Radar, Sensoren und Optronik. Der Börsengang im September diesen Jahres verlief eher schleppend, was auch damit zusammenhängen dürfte, dass der Staat noch bis Ende des Jahres sein strategisches Interesse in Anspruch nehmen kann und so 25,1 % am Unternehmen erwerben könnte – allerdings ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung