Hensoldt-Aktie: Wann greifen die Bullen wieder an

Während des Winters vollzog die Aktie der Hensoldt AG eine unspektakuläre Seitwärtsbewegung unterhalb ihres 50-Tagedurchschnitts. Sie wurde bis Ende Februar fortgesetzt, dann sprang das Interesse der Anleger ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine sprunghaft an. In einem schnellen Anstieg drang der Kurs bis zum 2. März auf 29,85 Euro vor. Das dabei am 28. Februar zwischen 15,44 und 19,90 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



