Hensoldt-Aktie: Waffenruhe?

Weitere Suchergebnisse zu "Hensoldt":

Die Hensoldt-Aktie aktuell neutral. Bleibt das so? Denn wie die Nachrichtenagenturen mitteilen, könnte bei den laufenden Gesprächen zwischen der Ukraine und Russland in der Türkei eine Waffenruhe vereinbart werden. Der russische Spitzenunterhändler Medinskji erläutert hierzu, dass in einigen Stunden (Stand 11.30 Uhr am Dienstag, 29. März) eine Erklärung folgt.

Die Aktienmärkte können sich nach dieser Mitteilung leicht erholen – der Goldpreis mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung