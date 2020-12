Hensoldt – Aktie: Kurssprung nach Bundesbeteiligung!

Wohl keine andere Branche ist so umstritten und zugleich krisenfest wie die, in der sich Hensoldt bewegt. Das bayerische Unternehmen hat sich auf Rüstungselektronik spezialisiert. Ein Geschäft, das offenbar nach wie vor gut funktioniert. Die Aktie von Hensoldt legte in der abgelaufenen Handelswoche um mehr als 12 Prozent zu. Am Montag ging es schnell durch die Decke. Zuvor hatten sich die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung