Hensoldt-Aktie: Die Käufer greifen wieder zu

Seitdem sich die Krise in der Ukraine von einem diplomatischen Konflikt in einen heißen Krieg gewandet hat, wird das Kursgeschehen bei der Hensoldt-Aktie von starken Käufen bestimmt. Der Kurs überwand die 50-Tagelinie und drang bis auf ein Hoch bei 15,44 Euro vor. Hier bildete sich am Montag ein gewaltiges Gap zwischen 15,44 und 19,90 Euro. Anschließend stieg der Wert in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung