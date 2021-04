Hensoldt-Aktie: Italiener gewinnen politisches Geschacher!

KKR-Europa-Chef Johannes Huth scheint sich in Deutschland immer mehr einen Namen zu machen. Bereits vor einigen Monaten war der KKR-Strippenzieher am Bildschirm zu sehen, als Axel Springer den endgültigen Rückzug vom Kapitalmarkt im Wege eines Squeeze-Outs vollzog. Nun steht Huth wieder im Fokus und dieses Mal beim Rüstungsspezialisten Hensoldt, den er mit seiner KKR erst vor Kurzem an die Börse gebracht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung