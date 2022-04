Hensoldt-Aktie: Hier bestehen gute Chancen auf weiter steigende Kurse!

Weitere Suchergebnisse zu "Hensoldt":

Die Aktie des Rüstungsunternehmens und Sensor-Spezialisten Hensoldt hat in den vergangenen Wochen deutlich zulegen können, nachdem Kanzler Scholz der Bundeswehr als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro in Aussicht gestellt hat. Um die Nato-Ostflanke zu stärken haben auch andere europäische Staaten angekündigt, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen.

Analysten empfehlen Hensoldt-Aktie zum Kauf

