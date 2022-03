Hensoldt-Aktie: Eine überraschende Kursexplosion!

Die Hensoldt-Aktie erlebte gestern ein beispielloses Kursfeuerwerk. Um fast 45 Prozent ging es mit der Aktie des deutschen Militärtechnikherstellers nach oben. Bereits in den Tagen zuvor ging konnte die Hensoldt-Aktie um über 25 Prozent zulegen. Was macht die Aktie derzeit so attraktiv?

Milliarden für die Bundeswehr

Die traurige Antwort lautet: Der Ukraine-Krieg. Der russische Einmarsch in die Ukraine hat den Staaten Europas drastisch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung