Hensoldt Aktie: Eine Stimmrechtsmitteilung!

Nach dem Börsengang meldete sich Hensoldt am Donnerstag mit einer Stimmrechtsmitteilung bzw. am Freitag mit einer Korrektur dieser Stimmrechtsmitteilung. Es geht dabei um einen Aktionär, der die Marke von 3% der Stimmrechte überschritten hat. Dies ist der Meldung vom Freitag zufolge der Aktionär CI Financial Corp., der laut Hensoldt 4,52% der Stimmrechte besitzt. In absoluten Zahlen sind das demnach 4.750.000 Hensoldt-Aktien, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung