Hensoldt Aktie: Darauf kommt es nun an!

Nach einem enttäuschenden Börsendebut im vergangenen September ging es für die Aktie des Rüstungselektronikkonzerns Hensoldt in den ersten Handelswochen ebenfalls in südlicher Richtung. Ende Oktober sank der Kurs auf ein Tief bei 9,66 Euro. In der Folge übernahmen jedoch die Käufer die Kontrolle und starteten eine kräftige Aufwärtsbewegung. Mitte Dezember gelang der Anstieg auf ein Hoch bei 15,11 Euro. Es folgten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung