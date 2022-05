Hensoldt-Aktie: Bald wieder im SDax?

Weitere Suchergebnisse zu "Hensoldt":

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Der Rüstungshersteller Rheinmetall hat im Juni gute Chancen auf einen Dax-Aufstieg. Und auch für den Rüstungskonzern Hensoldt mit Sitz in Taufkirchen sieht es gut. Angesichts des aktuellen Aufschwungs der deutschen Rüstungsindustrie erwartet der Index-Experte von Stifel auch die Rückkehr von Hensoldt in den SDax. Hensoldt-Aktie: Die Aufrüstung in Deutschland Dicht gefolgt wird Rheinmetall derzeit vom Konsumgüterhersteller Beiersdorf. Laut JPMorgan-Analyst Pankaj… Hier weiterlesen