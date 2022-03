Henry Kravis investiert in das datengetriebene Content-Haus Inkitt inmitten eines boomenden Unternehmenswachstums

Berlin, 28. März 2022 (ots/PRNewswire) -Inkitt, das weltweit erste datengesteuerte Content-Haus, gab heute bekannt, dass KKR-Mitbegründer und Mitgeschäftsführer Henry Kravis eine persönliche Investition in das Unternehmen getätigt hat, die Inkitt in seiner nächsten Wachstumsphase unterstützen wird.„Es war eine wahre Freude, mit Henry zusammenzuarbeiten, da er seine Führungsqualitäten mit allen Mitteln einsetzt. Seine Investition ist ein Beweis für den Bedarf an technologischer Innovation in der Verlagsbranche und auch für die vielversprechende Zukunft von Inkitt", sagte Ali Albazaz, Gründer und CEO von Inkitt. „Als jemand, der Hunderten von Unternehmen zu großem Erfolg verholfen hat, freuen wir uns über seine Unterstützung bei unserem globalen Wachstum."Herr Kravis ist ein Investor, Geschäftsmann und Philanthrop, der neben George Roberts und Jerome Kohlberg als Pionier der Private Equity-Branche bekannt ist. Er ist Mitbegründer von KKR & Co. Inc. mit, eine der größten alternativen Investmentfirmen der Welt mit einem verwalteten Vermögen von etwa 460 Milliarden US-Dollar.„Inkitt hat es geschafft, eine Plattform aufzubauen, die personalisierte Leseempfehlungen und Storytelling auf so einzigartige Weise zusammenbringt, dass sie sowohl für Autoren als auch für Verbraucher ein nahtloses, angenehmes und persönliches Erlebnis schafft - etwas, das immer wichtiger wird, da sich die Art und Weise, wie Menschen Geschichten konsumieren, ständig verändert", sagte Henry Kravis. „Ich bin sehr beeindruckt vom Wachstum von Inkitt im letzten Jahr und freue mich, an der Zukunft des Unternehmens teilzuhaben, während Ali und sein vorausschauendes Team ihre globale Präsenz ausbauen und weiterhin verborgene Talente auf der ganzen Welt entdecken."Neben seinen erfolgreichen Unternehmungen ist Herr Kravis ein Philanthrop, der sich seit langem für Kunst, Bildung und Wissenschaft einsetzt. Er ist Direktor, emeritierter Vorsitzender oder Treuhänder mehrerer anderer Kultur-, Berufs- und Bildungseinrichtungen, darunter The Business Council (ehemaliger Vorsitzender), Claremont McKenna College, Columbia Business School (Mitvorsitzender), Mount Sinai Hospital, die Partnership for New York City (ehemaliger Vorsitzender), der Partnership Fund for New York City (Gründer), Rockefeller University (stellvertretender Vorsitzender), Sponsors for Educational Opportunity (Vorsitzender) und die Tsinghua School of Economics and Management in China. Darüber hinaus hat er bedeutende Beiträge zum New Yorker Mount Sinai Medical Center, dem Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, dem Museum of Modern Art, dem Metropolitan Museum of Art und dem Claremont McKenna College, seiner Alma Mater, geleistet.Die Investition von Kravis folgt auf ein Jahr mit beeindruckendem Wachstum für Inkitt im Jahr 2021, in dem die monatlichen Einnahmen von Januar bis November um das Fünffache gestiegen sind und die Zahl der gelesenen Kapitel auf Galatea, der Schwesteranwendung von Inkitt, die die erfolgreichsten Autoren der Plattform vorstellt, um das Neunfache zugenommen hat. Inkitt hat bisher insgesamt 83 Millionen US-Dollar eingeworben, einschließlich der jüngsten Investition von Kravis und des Unternehmens im Oktober 2021 in Höhe von 59 Millionen US-Dollar der Serie B (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3484658-1&h=1776532832&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3484658-1%26h%3D2554011643%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftechcrunch.com%252F2021%252F10%252F04%252Finkitt-inks-a-59m-investment-wants-to-turn-its-data-driven-self-publishing-platform-into-a-multi-media-powerhouse%252F%26a%3D%252459%2Bmillion%2BSeries%2BB&a=H%C3%B6he+von+59+Millionen+US-Dollar+der+Serie+B), einer der größten Serie B-Emissionen für ein in Berlin ansässiges Unternehmen. Inkitt konzentriert sich im Jahr 2022 und darüber hinaus darauf, sein exponentielles Wachstum und seine globale Expansion zu beschleunigen - mit Blick auf die USA in der unmittelbaren Zukunft.Die Inkitt-Gemeinschaft hat heute 10 Millionen Benutzer und 300.000 Autoren aus der ganzen Welt. Die Benutzer verbringen jeden Monat den Gegenwert von 700 Jahren mit dem Lesen auf den Inkitt-Plattformen, wobei das Flaggschiff, die immersive Lese-App Galatea, einen Umsatz von über 40 Millionen US-Dollar erzielt.Die urheberrechtlich geschützte Technologie von Inkitt ermöglicht es der Plattform, datengesteuerte Blockbuster zu präsentieren. Dazu gehört ein Datenmodell, das neue Talente identifiziert und Stories durch A/B-Tests und Monetarisierung verfeinert. Dieser einzigartige Ansatz hat dazu geführt, dass Inkitt eine deutlich höhere Trefferquote bei der Entdeckung von Debütautoren hat als die traditionellen Verlage und Medienhäuser.Weitere Informationen finden Sie unter: inkitt.com. Laden Sie die App für iOS hier oder für Android hier.Informationen zu Inkitt:Inkitt ist das weltweit erste datengestützte Content-Haus, das eine Plattform bietet, um verborgene Talente zu entdecken und sie zu weltweit erfolgreichen Autoren zu machen. Mithilfe einer urheberrechtlich geschützten Technologie ist Inkitt nicht nur in der Lage, aufstrebende Autoren zu identifizieren, sondern arbeitet auch mit ihnen zusammen, um ihre Arbeit zu verfeinern und zu monetarisieren, mit dem Ziel, Verkäufe auf Blockbuster-Niveau zu erzielen.Inkitt wurde 2013 von Ali Albazaz in Berlin gegründet, mit dem Ziel, das Verlagswesen zu demokratisieren, indem die Entscheidung in die Hände der Leser gelegt wird. Die Mission ist einfach: aufstrebenden Schriftstellern zu helfen, ein Publikum für ihre Arbeit zu finden und ihre Karriere in Gang zu bringen. Durch die Analyse des Leserverhaltens kann Inkitt zukünftige Bestseller vorhersagen. 