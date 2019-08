Henry Boot: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Henry Boot-Kurs wird am 20.08.2019, 12:10 Uhr an der Heimatbörse London mit 235 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Wohnungsbau".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Henry Boot einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Henry Boot jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,29 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Henry Boot damit 7,72 Prozent unter dem Durchschnitt (-2,57 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 5,96 Prozent. Henry Boot liegt aktuell 16,25 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Henry Boot heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 55,74 Punkten, zeigt also an, dass Henry Boot weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Hold"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Wie auch beim RSI7 ist Henry Boot auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 58,43). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. Zusammen erhält das Henry Boot-Wertpapier damit ein "Hold"-Rating in diesem Abschnitt.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 8,13 und liegt mit 57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Haushalts-Gebrauchsgüter) von 19. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Henry Boot auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.