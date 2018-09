Henry Boot: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Henry Boot, die im Segment "Wohnungsbau" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 21.09.2018 an ihrer Heimatbörse London mit 281 GBP.

Wie Henry Boot derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Henry Boot. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 2,99 % ist Henry Boot im Vergleich zum Branchendurchschnitt Home & Office Products (2,58 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht höher zu bewerten, da die Differenz 0,41 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 8,1. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Henry Boot zahlt die Börse 8,1 Euro. Dies sind 56 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Home & Office Products" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 18,3. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.