Henry Aktie: Alles nach Plan!

Der Kurs der Aktie Jack Henry & steht am 03.06.2022, 23:00 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ GS bei 184.2 USD. Der Titel wird der Branche "Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen" zugerechnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Jack Henry & einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Jack Henry & jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 1,12 % ist Jack Henry & im Vergleich zum Branchendurchschnitt IT-Dienstleistungen (1,75 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,63 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.

2. Analysteneinschätzung: Jack Henry & erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 7 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 3 "Buy"-, 4 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Jack Henry & vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (179,43 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -4,33 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 187,55 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Hold"-Empfehlung dar. Jack Henry & erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 40,13 und liegt mit 71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: IT-Dienstleistungen) von 140,37. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Jack Henry & auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.