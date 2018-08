Henrik Enderlein neuer Präsident der Hertie School of Governance / Hertie-Stiftung engagiert sich mit zusätzlichen 17,5 Mio. Euro für weiteren Ausbau der Hochschule

Berlin, (ots) - Der Wirtschafts- und Politikwissenschaftler HenrikEnderlein ist ab 1. September 2018 neuer Präsident der Hertie Schoolof Governance in Berlin. Er übernimmt das Amt von Helmut K. Anheier,der die Hochschule seit 2009 führte. Enderlein ist seit 2005Professor of Political Economy an der Hertie School. Er ist zudemDirektor des Think-Tanks Jacques Delors Institut - Berlin, den er fürdie Hertie School 2014 gemeinsam mit dem Jacques Delors Institut inParis gegründet hat.Unter der Führung Enderleins forciert die Hertie School ihrenWachstumskurs: Die Gemeinnützige Hertie-Stiftung hat für die nächstenfünf Jahre zusätzlich zu ihrem bisher geplanten Engagement 17,5 Mio.Euro vorgesehen. Damit erhöht der Stiftung, die die Hertie School imJahr 2003 gegründet hat, ihre Förderung um mehr als die Hälfte. DieMittel sollen insbesondere in den Ausbau der Forschung fließen. Anfünf neu entstehenden Kompetenzzentren werden sich dieWissenschaftler entscheidenden Zukunftsfragen widmen, nämlichdigitaler Governance, internationaler Sicherheitspolitik,EU-Governance, wirtschaftlicher Nachhaltigkeit sowie Grundrechten undDemokratie. Zusätzlich sollen an einem Data Lab die datengestütztenMethoden der Sozialforschung und Politikberatung vorangetriebenwerden. Die internationalen Studierenden der Master-, Executive undDoktorandenprogramme profitieren damit von noch mehr Tiefe und Breitedes Lehrangebots der Hertie School.Der künftige Präsident Henrik Enderlein erklärt: "Die HertieSchool hat sich seit ihrer Gründung vor knapp 15 Jahren unter denPublic Policy Schools weltweit einen Namen gemacht. Nun sind wirbereit für den nächsten großen Entwicklungsschritt. Wie Paris oderLondon braucht auch Berlin eine erstklassige internationaleUniversität für Public Policy, die herausragende Studierende fürgesellschaftliche Führungsaufgaben ausbildet und der zentraleAnlaufpunkt für die politischen und gesellschaftlichen Debattenunserer Zeit ist. Das Engagement der Hertie-Stiftung wird es unsermöglichen, ein Dutzend neuer Professoren nach Berlin zu bringen undunser Profil weiter zu schärfen. Neben den Kernthemen, die alleAspekte der Modernisierung von Staatlichkeit und Regierung umfassen,konzentrieren wir uns dann noch stärker auf die relevantenSchlüsselfragen wie Europa, Digitalisierung, Grundrechte und globaleSicherheit. Ich freue mich auf eine spannende Zeit an der HertieSchool in spannenden Zeiten weltweit."Der Vorstandsvorsitzende der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung FrankJ. Weise: "Unser großer Dank gilt Präsident Helmut Anheier, der dieHertie School unter anderem zum Promotionsrecht geführt und ihrerfolgreiches Doktorandenprogramm aufgebaut hat. In diesem Jahrerhielt die Hochschule unter seiner Führung eine zehnjährigeReakkreditierung durch den Wissenschaftsrat. Henrik Enderlein ist alsWissenschaftler und Wissenschaftsmanager eine hervorragende Besetzungfür das Präsidentenamt. Sein Entwicklungsplan hat unsere volleUnterstützung. Die Hertie-Stiftung ist stolz, mit der Hertie Schooleine Einrichtung mit Modellcharakter geschaffen zu haben, die eineneinzigartigen Akzent in Deutschlands Universitätslandschaft setzt."Das künftige Profil der Hertie School hat Henrik Enderlein inengem Austausch mit den Leitungsgremien der Hochschule und derStiftung, mit den Professoren, Alumni sowie wissenschaftlichen undadministrativen Mitarbeitern erarbeitet. Die bisherige zweiköpfigeHochschulleitung, bestehend aus einem akademischen und einemadministrativen Geschäftsführer, wird um drei Dekane erweitert, diefür die Bereiche Forschung, Executive Education und Studienprogrammezuständig sind. Neuer Forschungsdekan ist Mark Hallerberg, Professorof Public Management and Political Economy. Andrea Römmele, Professorof Communications in Politics and Civil Society, wird Dekan ExecutiveEducation. Die Position des Dekans Studienprogramme übernimmtChristine Reh. Reh ist zugleich als Professor of European Politicsneu an die Hertie School berufen. Die Politikwissenschaftlerin kommtvom University College London. Zwölf weitere neue Professuren sollenin den kommenden zwei Jahren besetzt werden. Die meistenBerufungsverfahren laufen derzeit, einige sind bereits abgeschlossen.Parallel findet ein Stellenaufbau im wissenschaftlichen undadministrativen Bereich statt.Von den fünf neuen Kompetenzzentren sind zwei bereits an den Startgegangen: Das "Centre for International Security Policy" unter derLeitung von Wolfgang Ischinger, Professor for Security Policy andDiplomatic Practice, besteht seit 2016. Es wird nun zügig weiterausgebaut. Im "Jacques Delors Institute Berlin, Centre for EuropeanAffairs" unter der Leitung von Markus Jachtenfuchs, Professor ofEuropean and Global Governance, und Henrik Enderlein bündelt dieHertie School ihre EU-Kompetenz. Das Kompetenzzentrum nimmt denThink-Tank Jacques Delors Institut - Berlin in sich auf und wirdsowohl akademische Forschung als auch Politikberatung im BereichEU-Governance betreiben. Die Zentren für Grundrechte und Demokratiesowie Digital Governance sollen 2019 eröffnet werden, ebenso das neueData Lab.Die offizielle Amtsübergabe an Henrik Enderlein findet statt imRahmen der Eröffnung des akademischen Jahres 2018/19 am 6. September2018 um 17.30 Uhr im Auditorium Friedrichstraße, Friedrichstraße 180,Berlin. Zu den Rednern gehören neben dem neuen und dem bisherigenPräsidenten der Kuratoriumsvorsitzende Frank Mattern undKuratoriumsmitglied Lisa Anderson sowie Berlins FinanzsenatorMatthias Kollatz. Die Veranstaltung ist presseöffentlich:bit.ly/oay1819. Anmeldungen bitte an pressoffice@hertie-school.org.Den Lebenslauf sowie ein Porträtfoto von Henrik Enderlein findenSie hier: https://bit.ly/enderleinDie Hertie School of Governance ist eine staatlich anerkannte,private Hochschule mit Sitz in Berlin. Ihr Ziel ist es, herausragendqualifizierte junge Menschen auf Führungsaufgaben im öffentlichenBereich, in der Privatwirtschaft und der Zivilgesellschaftvorzubereiten. Mit interdisziplinärer Forschung will die HertieSchool zudem die Diskussion über moderne Staatlichkeit voranbringenund den Austausch zwischen den Sektoren anregen. Die Hochschule wurdeEnde 2003 von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung gegründet und wirdseither maßgeblich von ihr getragen. www.hertie-school.orgPressekontakt:Regine Kreitz, Director Communications, Tel.: 030 / 259 219 113, Fax:030 / 259 219 444, Email: pressoffice@hertie-school.orgTwitter: https://twitter.com/thehertieschoolFacebook: https://www.facebook.com/hertieschool/LinkedIn: https://www.linkedin.com/school/55258/Original-Content von: Hertie School of Governance, übermittelt durch news aktuell