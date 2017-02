Henri-Nannen-Schülerinnen machen Magazin für junge Frauen

Hamburg (ots) - F MAG erscheint am Weltfrauentag - mit derUnterzeile "Politik, Sex & Lametta"Gruner + Jahr setzt seine Innovationsstrategie fort und fördertgezielt journalistische Nachwuchstalente: Erstmals gebenJournalistenschülerinnen ein Magazin heraus. Am 8. März, demInternationalen Frauentag, erscheint F MAG, das Gesellschafts- undLifestyle-Magazin für junge Frauen. Die Idee zu F MAG hatten vierAbsolventinnen der Henri-Nannen-Journalistenschule: Sara Schurmann,Gina Nicolini, Wiebke Harms und Astrid Hansen. Seit Beginn an derEntwicklung beteiligt waren ebenfalls die Bildredakteurin MichaelaStout, Absolventin der Ostkreuzschule für Fotografie, undArtdirektorin Imke Jurok. Gemeinsam mit Andreas Petzold, HerausgeberSTERN, und Brigitte Huber, Chefredakteurin BRIGITTE und BARBARA,haben sie das Magazin, das zunächst einmalig erscheinen wird, zurMarktreife entwickelt.Die Titel-Unterzeile "Politik, Sex & Lametta" gibt die thematischeAgenda vor - Politik, Job, Gesellschaft, Beziehung sowie Sex stehenim Mittelpunkt. Anregungen aus den Bereichen Mode, Beauty undLifestyle ergänzen das Magazin.Andreas Wolfers, Leiter Henri-Nannen-Schule: "Die Magazine, dieunser vergangener Lehrgang entworfen hat, sind recht ungewöhnlich.Umso mehr hat uns gefreut, dass die G+J-Geschäftsführung beim F MAGgesagt hat: Das machen wir! Und natürlich beflügelt es jungeJournalisten, wenn sie sehen, dass Verlage heute Magazine wagen, dievor einem Jahrzehnt undenkbar gewesen wären."Iliane Weiß, Gruner + Jahr Publisher WOMEN, PEOPLE & FASHION: "Dasist eine Premiere bei Gruner + Jahr: Henri-Nannen-Schülerinnen machenein Magazin - von jungen Frauen für junge Frauen. F MAG ergänztunseren BRIGITTE-Kosmos ideal, wir freuen uns sehr über dieseInnovation."F MAG erscheint am 8. März 2017 in der BRIGITTE-Gruppe mit einerDruckauflage von 100.000 Exemplaren. Der Copypreis beträgt 2,50 Euro.Pressekontakt:Maike PelikanStellv. Leiterin MarkenkommunikationGruner + Jahr GmbH & Co KGTel: +49 (0) 40 / 37 03 - 21 57E-Mail: pelikan.maike@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, BRIGITTE, übermittelt durch news aktuell