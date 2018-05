Henning Krautmacher leiht reisendem Gartenzwerg wieder seine Stimme

Lippstadt/Köln (ots) - Henning Krautmacher, Frontmann der "Höhner"hat sich zum zweiten Mal in ein Kölner Tonstudio begeben, um einenGartenzwerg mit seiner Stimme zum Leben zu erwecken.Schon beim ersten Band der Kinderbuchreihe "Herrn Lehmanns Reisenum die Welt" von Jutta Maas, stand Krautmacher am Mikrofon, um dasHörbuch über die Reisen des wissbegierigen Zwerges einzusprechen, derunterwegs ist, um Geschichten zu sammeln. Für die Fortsetzung"Abenteuer in Neuseeland" ließ er es sich auch diesmal nicht nehmen,der Geschichte mit Witz und Charme seine besondere Note zu verleihen.Krautmacher und Maas lernten sich bei einer Veranstaltung derStiftung Lesen kennen. Als Krautmacher das Manuskript des erstenBandes der Kinderbuchreihe "Herrn Lehmanns Reisen um die Welt" vonder Autorin vorgestellt wurde, riet er ihr, unbedingt einen Verlag zusuchen. Er versprach, dass er das Hörbuch einsprechen würde, solltees zu einer Veröffentlichung kommen. Mit dem Nepa Verlag hat sieaktuell den zweiten Band "Abenteuer in Neuseeland" in den Handelgebracht. Als Teil einer Kinderbuchreihe, welche schon die Jüngstenneugierig auf die Welt macht und ihnen fremde Länder, Kulturen undBräuche näherbringt. Liebevoll in Szene gesetzt durch dieIllustratorin Saskia Gaymann, schafft es Jutta Maas, diesenwundervollen Geschichten mit viel Humor eine Dynamik zu verleihen,die nicht nur Kinder in ihren Bann zieht.Im vergangenen Jahr reiste Jutta Maas nach Namibia und sammelteneue Ideen für das nächste Abenteuer des Herrn Lehmann. Im Sommergeht sie mit dem Zwerg im Gepäck für ein Jahr auf Weltreise, um mitden Eindrücken, die sie sammelt, noch viele von Herrn LehmannsAbenteuern zu Papier zu bringen. Geschichten, die irgendwann einmalauf dem Jakobsweg enden werden, verrät die Autorin.Hardcover (ISBN:978-3-946814-26-9)Hörbuch (ISBN:978-3-946814-27-6)Pressekontakt:Nepa VerlagAlexander HeiderichAm Schafberg 836460 FrauenseeTel: 036963-229491Email: a.heiderich@nepa-verlag.dewww.nepa-verlag.dewww.zwerg-lehmann.deOriginal-Content von: Nepa Verlag, übermittelt durch news aktuell