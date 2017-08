Henning Baum wehrt sich gegen Vorwürfe seiner Ex-Frau (FOTO)

Hamburg (ots) -Henning Baum, 44, kontert diese Woche in GALA die Vorwürfe seinerEx-Frau Corinna, 50, er habe sie während der Ehe betrogen. "So wiesie das darstellt, ist es total übertrieben. Aber bei einer Trennunghat ja offenbar jeder seine eigene Wahrheit."Die Beziehung sei schon länger schwierig gewesen, sagt er. Einenöffentlichen Rosenkrieg habe er aber nicht gewollt: "Wir sind ja aufdem besten Weg, Brangelina zu werden."Baum hat mit seiner neuen Lebensgefährtin Christiane Meyer, 38, imvergangenen Jahr ein Kind bekommen.Pressekontakt:Maike PelikanStellv. Leiterin MarkenkommunikationGruner + Jahr GmbH & Co KGTel: +49 (0) 40 / 37 03 - 21 57E-Mail: pelikan.maike@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell