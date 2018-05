Unterföhring (ots) -Voller Körpereinsatz! Henning Baum ist "Der Staatsfeind" - dererste Teil des Event-Zweiteilers am Dienstag, 20:15 Uhr in SAT.1"Mehr Action in deutschen Filmen", fordert Henning Baum. Um alsgutes Beispiel voranzugehen, gibt er für seine Rolle des gejagtenRobert Anger im SAT.1-Event-Zweiteiler "Der Staatsfeind" wirklichalles! "Die Heftigkeit, die man im Film sehen wird, ist nichtgespielt", erklärt "Der letzte Bulle"-Star Henning Baum die Szene imBild. Wie er sich sonst auf seine Rolle vorbereitet hat, erzählt erim Video-Interview: http://ots.de/VVhqV6Alle weiteren Infos zum Event-Zweiteiler "Der Staatsfeind" (8. und15. Mai, 20:15 Uhr, SAT.1) finden Sie unterhttp://presse.sat1.de/DerStaatsfeind und unterhttp://www.grosse-klappe-sat1.de/der-staatsfeindTitel: Der Staatsfeind;Copyright: (c)SAT.1/Marc Reimann;Bildredakteur: Andrea Pernpeintner;Rechtehinweis: Dieses Bild darf bis eine Woche nach Ausstrahlunghonorarfrei fuer redaktionelle Zwecke und nur im Rahmen derProgrammankuendigung verwendet werden. Spaetere Veroeffentlichungensind nur nach Ruecksprache und ausdruecklicher Genehmigung derProSiebenSat1 TV Deutschland GmbH moeglich. Nicht fuer EPG!Verwendung nur mit vollstaendigem Copyrightvermerk. Das Foto darfnicht veraendert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendet werden. Esdarf nicht archiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitetwerden. Bei Fragen: foto@prosiebensat1.com Voraussetzung fuer dieVerwendung dieser Programmdaten ist die Zustimmung zu den AllgemeinenGeschaeftsbedingungen der Presselounges der Sender der ProSiebenSat.1Media SE.;Bei Fragen:foto@prosiebensat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell