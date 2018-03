Hamburg (ots) - Schauspieler Henning Baum, 45, setzt alsdreifacher Vater auf ein klares Erziehungskonzept. "Ich habe immerversucht, meinen Kindern das mitzugeben, was ich weiß und kann. Siemit Fähigkeiten auszustatten - sie aber auch zu ermahnen, zu mäßigenund zu strafen", sagt er in GALA (Heft 12/2018, EVT 15.03.2018)."Erziehung findet immer im Spannungsfeld von Liebe und dem Setzen vonGrenzen statt." In seinem Umfeld habe er Eltern erlebt, die dieFreunde ihrer Kinder sein wollen. Baum: "Ich muss sagen, dass dasanbiedernd wirkt. Die Kinder wissen nicht, wo oben und unten ist. Siespielen Mickymaus mit ihren Eltern, laufen mitunter völlig aus demRuder." Sein Motto laute dagegen: "Ich bin nicht der Freund meinerKinder. Ich bin ihr Vater."Am 29. März kommt Henning Baum, der als "Der letzte Bulle" zumTV-Star wurde, mit der Verfilmung des Kinderbuchklassikers "Jim Knopfund Lukas der Lokomotivführer" ins Kino. Er spielt den väterlichenLokführer.Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierGruner + Jahr GmbH & Co KGTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: meier.frauke@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell