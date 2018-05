"Henning Baum in Bestform": Als "Der Staatsfeind" flieht er vor seinen Widersachern und kämpft um seine Familie - Der Event-Zweiteiler am 8. und 15. Mai 2018 in SAT.1 (FOTO)

Unterföhring (ots) -3. Mai 2018: Er streckt seine Gegner spektakulär nieder, hängt aufder Flucht übers Dach des Münchner Olympiastadions seine Verfolgerab, taucht bei Eiseskälte in die Isar und stellt das Wohl seinerFamilie über das einer ganzen Nation: Im zweiteiligen Event-Thriller"Der Staatsfeind" gerät Henning Baum als Titelfigur Robert Angerkörperlich und emotional an seine Grenzen. Als eine befreundetePolizistin bei einem Routineeinsatz erschossen wird, fällt derVerdacht ausgerechnet auf Robert. Mehr noch: Durch manipulierteBeweise gerät er unter Terrorverdacht. Während er mit allen Mittelnversucht, seine Unschuld zu beweisen, beginnt eine beispielloseHetzjagd auf den "Staatsfeind", in der einzig Roberts Frau Rebecca(Franziska Weisz) dem Druck der Behörden standhält und nie an derUnschuld ihres Mannes zweifelt ..."Rebecca hört auf ihre innere Stimme und ist sich ihrer Liebe zuRobert stets bewusst. 'Der Staatsfeind' ist nicht nur Thriller,sondern auch eine Liebesgeschichte", verspricht Henning Baum.Franziska Weisz, die bereits in "Der letzte Bulle" an seiner Seitespielte, war Baums absolute Wunschbesetzung für die Rolle seinerFilm-Ehefrau: "Als es um die Besetzung ging, habe ich sehr offen undehrlich ausgesprochen, dass ich mir wünsche, dass Franziska zumCasting kommt", verrät der Schauspieler und erklärt: "Wir spielen einEhepaar mit Szenen, in denen auch eine Nähe entsteht. In solchenMomenten ist es sehr hilfreich, wenn man sich kennt und weiß, wie manmiteinander umgehen kann." Dass ausgerechnet Weisz' Ehemann FelixHerzogenrath bei "Der Staatsfeind" Regie führte, war auch bei intimenSzenen kein Hindernis, versichert Franziska Weisz: "Für den Zuschauerist es schwierig, sich das vorzustellen, aber die unromantischstenund seltsamsten Momente am Set sind die Liebes- und Sexszenen. Es isteine Illusion, die wir für den Zuseher erzeugen wollen. Das weiß auchder Regisseur, der uns auf diese Art und Weise inszeniert."Pressestimmen:"Baum in Bestform." (TV 14)"Die flirrende Spannung hält der rasante Zweiteiler bis zuletzt." (TVDirekt)"SAT.1 dreht am großen Thriller-Rad und verknüpft Elemente desklassischen Paranoia-Kinos mit Action und gut aufgelegten Stars."(teleschau)SAT.1 zeigt den Event-Zweiteiler "Der Staatsfeind" am 8. und 15.Mai 2018, jeweils um 20:15 Uhr. Neben Henning Baum und FranziskaWeisz übernehmen u.a. Manfred Zapatka, Max von Thun und NataliaRudziewicz weitere Rollen in dem Thriller. Produziert wurde "DerStaatsfeind" von H&V Entertainment.Ausführliche Infos sowie Interviews mit den Hauptdarstellern (auch inBewegtbild) unter www.presse.sat1.de/DerStaatsfeind und unterhttp://www.grosse-klappe-sat1.de/der-staatsfeindBei Fragen: ~ ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Ein Unternehmender ProSiebenSat.1 Media SE Kommunikation/PR Katrin Dietz Tel. +49(89) 9507-1154 Katrin.Dietz@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Andrea Pernpeintner Tel. +49 (89) 9507-1170Andrea.Pernpeintner@ProSiebenSat1.comInfos zu allen Ficiton-Themen in SAT.1 unterwww.grosse-klappe-sat1.deFacebook: @GrosseKlappeSAT.1Twitter: @GrosseKlappeS1Instagram: grosseklappesat.1Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell