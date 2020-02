Henniges Automotive feiert die Eröffnung der neuen Europazentrale

Auburn Hills, Michigan (ots/PRNewswire) - Henniges Automotive, weltweitführender Anbieter von hochtechnischen Dichtungs- und Antivibrationssystemen fürden Automobilmarkt, feierte heute die Eröffnung seiner neuen Europazentrale undseines technischen Zentrums in der Tschechischen Republik mit einer Zeremonieund einer Tour für Kunden und Ehrengäste. Die 3.330 Quadratmeter große Anlage inMladá Boleslav unterstützt die Bemühungen von Henniges, seine Engineering- undTestkapazitäten in Europa zu optimieren und bietet eine erstklassige, zentraleLage zu den Henniges-Fertigungsstätten und zu seinen Kunden."Wir freuen uns, die offizielle Eröffnung unserer Europazentrale und unserestechnischen Zentrums zu feiern, einer Einrichtung, die uns dabei helfen wird,unsere Entwicklungs- und Forschungskompetenzen zu stärken und unsereProduktions- und Testsynergien zu verbessern", so Larry Williams, President undCEO von Henniges Automotive. "Diese Einrichtung wird unsere Europazentrale undeine wichtige Drehscheibe für die technische Entwicklung sein, einschließlichmoderner Fertigung und Innovation, und damit unsere Position als weltweitführender Anbieter von Antivibrations-, Fahrzeugabdichtungs- undGlaseinkapselungstechnologien weiter festigen.Ein Testlabor, ein Bürobereich und eine Prototyping-Werkstatt bzw. ein Lagerhausbilden die ausgedehnte Grundfläche der neuen Einrichtung. Zu den modernenEntwicklungs- und Prüfanlagen gehören unter anderem Werkzeuge fürFunktionstests, Klima- und Umweltsimulation, Materialeigenschaften sowiemechanische Tests und Antivibrationstests. Darüber hinaus wird die neueEinrichtung über Rapid Prototyping mit 3D-Druck, Silikon- undPolyurethan-Gießverfahren verfügen. Mit dieser modernen Ausrüstung wird Hennigesagil bleiben und sich an die zukünftigen Kunden- und Industrieanforderungenanpassen können."Unser Unternehmen konzentriert sich auf die Zufriedenheit unserer Kunden, dieOptimierung unserer globalen Geschäftsprozesse und das Erzielen von SupplyChain-Exzellenz", so Uwe Brinkmann, Vice President of European Operations vonHenniges Automotive. "Unser zentraler Standort wird ein echter Gewinn für dieFörderung unserer langjährigen Kundenbeziehungen und das Knüpfen neuerBeziehungen sein und uns gleichzeitig in die Lage versetzen, den Wert und dieFähigkeiten zu verstärken, die wir in unsere Partnerschaften einbringen. Wirfreuen uns über die immensen Chancen, die uns diese neue Einrichtung bietet."Die Einrichtung wurde am 9. Dezember mit mehr als 20 Mitarbeitern offizielleröffnet. Henniges geht davon aus, dass in den nächsten fünf Jahren fast 75Mitarbeiter aus den Bereichen Forschung und Entwicklung, das europäischeManagement, die Leiter der Geschäftsbereiche, Vertriebsmitarbeiter undProduktexperten in der Einrichtung arbeiten werden.Um dieses Zentrum zum Leben zu erwecken, nutzte Henniges einen Teil desstaatlichen Investitionsanreizes in Höhe von 1,4 Millionen USD des Programms"Enterprise and Innovations for Competitiveness" des Industrie- undHandelsministeriums der tschechischen Regierung. Henniges investierte 2,6Millionen USD in Test- und Laborausrüstung, um die Entwicklungs- undTestkompetenz zu erweitern. Der verbleibende Anreiz wurde zur Finanzierung derFertigungskompetenz und für ein neues Prozessentwicklungszentrum in derProduktionsstätte des Unternehmens verwendet.Informationen zu Henniges AutomotiveHenniges beliefert Automobil-Originalausstatter (OEMs/Original EquipmentManufacturer) mit Dichtungssystemen für Türen, Fenster, Kofferräume, Hubtore,Schiebedächer und Motorhauben. Darüber hinaus beliefert das Unternehmen denweltweiten Automobilmarkt mit Antivibrationskomponenten und gekapseltenGlassystemen. Henniges verkauft an alle großen Automobil-OEM-Kunden und betreibtEinrichtungen in Nordamerika, Südamerika, Europa und Asien. Das Unternehmenbeschäftigt 8.700 Mitarbeiter weltweit. Weitere Informationen finden Sie aufhttp://www.hennigesautomotive.com/.Pressekontakt:Jennifer VanHornHenniges AutomotiveJennifer.VanHorn@hennigesautomotive.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/102939/4513485OTS: Henniges AutomotiveOriginal-Content von: Henniges Automotive, übermittelt durch news aktuell