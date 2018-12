Henniges Automotive eröffnet neues Technik- und Innovationszentrum in Europa

Auburn Hills, Michigan (ots/PRNewswire) - Henniges Automotive, einweltweit führender Hersteller von hochtechnisierten Abdichtungs- undAnti-Vibrationssystemen für den Automobilmarkt, hat Pläne zurEröffnung eines neuen Technik- und Innovationszentrums in derTschechischen Republik im kommenden Jahr angekündigt, um seineregionalen Kompetenzen im Entwicklungs- und Forschungsbereich zuverstärken. Die Anlage auf einer Fläche von 2.130 Quadratmetern(22.927 Quadratfuß) in Mladá Boleslav dient der Förderung aller neuenProjekte und Innovationsprogramme in Europa sowie auf globaler Ebene,wobei die Nähe zu weiteren Produktionsstätten des Unternehmens unddessen wichtigsten Kunden in Europa einen Vorteil bietet. DieEntwicklungs- und Testeinrichtungen der neuen Anlage werden demneuesten Stand der Technik entsprechen und über Möglichkeiten zumschnellen Prototypenbau in 3D sowie Laser Scanning, Klimaprüfungenund Simulationen verfügen, damit das Zentrum den Anforderungen vonKunden und der Industrie langfristig gewachsen ist."Das neue Technik- und Innovationszentrum wird HennigesKompetenzen im Forschungs- und Entwicklungsbereich sowie unsereweitreichende technische Expertise widerspiegeln", so Larry Williams,Präsident von Henniges Automotive. "Die Ressourcen und Anbindungdieser Anlage werden uns ermöglichen, auch weiterhin dieSpitzenposition im Bereich Anti-Vibrations-, Fahrzeugabdichtungs- undGlasverkapselungstechnologien zu belegen und gleichzeitig unserVersprechen einzuhalten, unseren Kunden innovative neue Lösungen zubieten."Von dem Standort im Zentrum der Tschechischen Republik aus kanndas Technik- und Innovationszentrum seine FuE-Kompetenzen undTestprogramme mit anderen Henniges Anlagen in der Nähe vernetzen undso Synergien in den Bereichen Produktentwicklung, Prüfung undMarketing verbessern. Gleichzeitig kann Henniges seineKundenbeziehungen mit europäischen Automobilherstellern stärken.Zudem profitiert das Unternehmen von der langjährigen Traditionder Region als Technik-Standort, was die Anlage attraktiv fürTop-Talente und hochqualifizierte Spezialisten macht. Derzeit istgeplant, 16 Mitarbeiter in der neuen Anlage zu beschäftigen, die imFrühjahr 2019 öffnen soll. In naher Zukunft sollen dieseEinstellungszahlen verdoppelt werden. Letztendlich sollen rund 75Mitarbeiter vor Ort arbeiten, darunter auch Produktexperten undUnternehmensbereichsleiter.Für den Bau des neuen Zentrums, das zum europäischen Hauptsitz desUnternehmen werden soll, nutzt Henniges einen Teil eines staatlichenInvestitionsanreizes in Höhe von 1,8 Millionen US-Dollar, den dasUnternehmen von der tschechischen Regierung über das operationelleProgramm "Enterprise and Innovations for Competitiveness" desMinisteriums für Industrie und Handel erhalten hat. Nach Prüfungeines Businessplans verlieh die Regierung Henniges den erstenstaatlichen Anreiz aufgrund der innovativen und sozialen Vorteile fürdie Region, die eine derartige Investition des Unternehmens mit sichbringt. Henniges investiert 3,6 Millionen US-Dollar in Test- undLaborausrüstung.Insgesamt 600.000 US-Dollar des Förderbetrags werden für dieErweiterung der Entwicklungs- und Testeinrichtungen des neuenStandorts aufgewendet. Der Rest finanziert den Bau eines globalenKompetenzzentrums in der Henniges Produktionsanlage in dernahegelegenen Stadt Hranice. Dieses Kompetenzzentrum soll fürfortschrittliche Extrusionsverfahren wie die Entwicklung vonPlastikmaterialien für Gummiabdichtungen genutzt werden."Wir sind dankbar für diesen großzügigen Anreiz der tschechischenRegierung und freuen uns über die Bestätigung, die diese Auszeichnungunserem Streben nach neuen und wirtschaftlich interessanten Produktenverleiht", betont Herr Williams. "Wir freuen uns auf die Ausweitungunseres Wirkungsbereiches in der Region und darauf, einen weiterenBeitrag zur Innovationskultur und Hightech-Erwerbsbevölkerung indiesem Raum zu leisten."Neben dem neuen Technik- und Innovationszentrum in derTschechischen Republik plant Henniges weitere Expansionen für 2019,u. a. eine neue Produktionsanlage in Südamerika.Informationen zu Henniges AutomotiveHenniges liefert Erstausrüstern im AutomobilbereichAbdichtungssysteme für Türen, Fenster, Kofferräume, Heckklappen,Schiebedächer und Motorhauben. Das Unternehmen versorgt denAutomobilmarkt zudem mit Anti-Vibrationskomponenten und gekapseltenGlassystemen. Henniges verkauft an alle wichtigen Erstausrüster imAutomobilmarkt und betreibt Anlagen in Nordamerika, Südamerika,Europa und Asien. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 8.700Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.hennigesautomotive.com/(http://www.hennigesautomotive.com/).Pressekontakt:Fred JamiesonHenniges AutomotiveFred.Jamieson@hennigesautomotive.comOriginal-Content von: Henniges Automotive, übermittelt durch news aktuell