Hennessy kündigt eine Zusammenarbeit mit dem legendären Regisseur Ridley Scott an, der nach 15 Jahren wieder in die Werbungsbranche zurückkehrt, um die kommende Kampagne 'Hennessy X.O - Worlds of Greatness' zu leiten

Paris (ots/PRNewswire) - Ridley Scott kehrt in die Werbungsbranchezurück, um seinen ersten Werbespot seit über 15 Jahren für denweltweit meistverkauften Cognac Hennessy zu drehen. Scott arbeitetmit Hennessy zusammen, um eine Reihe bahnbrechender Werbespots fürden Hennessy X.O Cognac zu produzieren, der 2019 seine weltweitePremiere feiern wird.Als Ergänzung zu der Idee, dass "Jeder Tropfen Hennessy X.O. eineOdyssee ist", kreiert der Regisseur von Alien, Bladerunner undGladiator eine epische visuelle Reise, die siebenGeschmackslandschaften in einer surrealen, sinnlichen Erzählungentdeckt.Der Werbefilm wird von Scotts Produktionsfirma RSA Films gedreht,die in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiert.Ridley Scott: "Ich freue mich sehr, mit Hennessy an meinem erstenWerbespot seit 15 Jahren zusammenzuarbeiten. Von Anfang an ging esbei diesem Projekt um Kreativität. Ich sah das erste Drehbuch und eslöste sofort etwas in mir aus. Es fing an zu kritzeln und diesesKritzeln verwandelte sich in ein detailliertes Szenario und einenfruchtbaren Besuch in der Region Cognac. Es war fantastisch, mitHennessy zusammenzuarbeiten, und der kreative Prozess war dabei eineabsolute Priorität. Das Ergebnis ist nicht nur Werbung, sondern auchUnterhaltung. Wir befinden uns gerade in der Postproduktion mit einemerfinderischen CGI-Team und ich freue mich auf den offiziellen Startim Jahr 2019.""Beim Luxus geht es um Emotionen, es geht darum, einen Traum zuschaffen. Wer könnte für Hennessy X.O, das legendäre Flaggschiffunserer Serie, den Original X.O, besser sein, als ein Künstler wieRidley Scott, der dafür bekannt ist, neue Welten zu erschaffen? SeineKunstfertigkeit und Phantasie sind unübertroffen, er wird die Herzenund Köpfe unseres Publikums erobern", sagt Thomas Moradpour, GlobalCMO bei Hennessy.Die "Worlds of Greatness" sind kreative Interpretationen jederGeschmacksnote, die vom Hennessy Comité de Dégustation alsVeranschaulichung des Geschmacks und der Atmosphäre von Hennessy X.Obeschrieben werden: Süße Noten, steigende Hitze, würziger Abgang,fließende Flamme, Schokoladenlaune, Holzknirschen. Im unendlichenEcho gipfelnd.Alle sieben Geschmacksnoten nehmen unter der Regie des legendärenFilmemachers mit seinem feinfühligen Sinn für Erzählung und Bild,seinem einzigartigen Lichtspiel und seinem Gespür für radikale,technische Innovationen eindrucksvolle Formen an.Eine Serie aus sieben 3D-Werbespots, die in Zusammenarbeit mit demBerliner Trendlabor Foam Studio entstanden sind, ist der Vorläuferdes vollständigen Films und erscheint weltweit im Herbst 2018. Dasvisionäre Studio Foam schafft sieben symbolträchtige Tunnelerlebnisseauf dem Weg zu Ridley Scotts vollständiger Odyssee, die 2019vorgestellt wird. Die sinnliche Bildwelt verkörpert jede der siebenunterschiedlichen Geschmacksnoten von Hennessey X.O. in einemgreifbaren, hypergrafischen und poetischen Bild im Grenzbereichzwischen Realität und Mythos.Sowohl der Film als auch die 3D-Werbespots wurden von derWerbeagentur DDB° Paris produziert.Vollständige CreditsDruck- und Videokampagne 'Worlds of Greatness' produziert vonHennessy.Zu ergänzende FILM-CreditsDirector: Ridley ScottProducer: Debbie GarbeyChefkameramann: Dariusz Wolski1er Regieassistent: Raymond KirkProduction Designer: Marc HolmesCostume Designer: Charlotte LawMake-up: Polly EarnshawEditor: Jim WeedonMPC-Produzent: Tomek ZietkiewiczMPC-Leiter der CG: Carsten KellerMPC Creative Director: Ryan HaysPRODUKTIONRSA FilmsManaging Director: Kai HsiungExecutive Producer: Debbie Garvey75 ParisManaging Director: Emmanuel GuiraudExecutive Producer: Annabelle FournierStillking PragueProducer: Lida OrdnungovaDRUCKFoam StudioDDB° ParisExecutive Creative Director: Alexander KalchevCreative Directors: Pierre Mathonat, Alexis BenbeheDruck und TV-Producer: Quentin Moenne LoccozArt Director for Print: Nicolas MalcorpsINFORMATIONEN ZU RIDLEY SCOTTRidley Scott, einer der weltweit führenden Regisseure undProduzenten, ist vor allem für seine Arbeit an Filmen wie Thelma &Louise, Alien, Black Hawk Down und Blade Runner bekannt. SeinFilmepos Gladiator gewann den Oscar, den Golden Globe® und die BAFTAAwards in der Kategorie Bester Film sowie den Oscar in der KategorieBester Hauptdarsteller für Russell Crowe. Im Laufe seiner glanzvollenKarriere wurde Scott auch bei den Emmy Awards, den Filmfestspielenvon Cannes und den PGA Awards ausgezeichnet. 1968 gründete Scott RSAals Produktionsunternehmen für einige der weltweit bekanntestenUnternehmensmarken. 1995 gründete Scott das Unternehmen Scott FreeProductions, mit dem er seine Film- und Fernsehprojekte wie Hannibal,Man on Fire, American Gangster und Concussion, das hochgelobteCBS-Drama, The Good Wife und die erfolgreichen Fernsehfilme KillingLincoln, Killing Kennedy und Killing Jesus verwirklichen konnte. Zuden neuesten von Scott Free produzierten Spielfilmen gehören BladeRunner 2049 mit Ryan Gosling und Harrison Ford sowie Murder on theOrient Express mit Kenneth Branagh, Johnny Depp und MichellePfeiffer. Zu Scotts jüngsten Projekten als Regisseur gehört Alien:Covenant, die Fortsetzung von Prometheus mit Michael Fassbender undKatherine Waterston und All the Money in the World, über dieEntführung von John Paul Getty III mit Christopher Plummer, MichelleWilliams und Mark Wahlberg, der im Dezember 2017 seine Premierefeierte. Scotts Leidenschaft für Werbefilme geht auf seine Ausbildungam Londoner Royal College of Art zurück. Im Laufe seiner Karriere hater die Werbelandschaft kontinuierlich revolutioniert.INFORMATIONEN ZU HENNESSYDas Haus Hennessy, führend im Bereich Cognac-Produktion, glänzt seitmehr als 250 Jahren mit seinem außergewöhnlichen Knowhow auf derganzen Welt. Die Marke, die auf dem Eroberungsgeist des GründersRichard Hennessy beruht, ist in mehr als 130 Ländern vertreten.Hennessy liegt im Herzen der Region Charente und ist gleichzeitigeine feste Stütze der regionalen Wirtschaft. Der Erfolg und dieBeständigkeit des Unternehmens beruhen auf der hervorragendenQualität seiner Cognacs, die auf einem einzigartigen Prozess derWeitergabe von Wissen von Generation zu Generation beruhen.Als erstes nach ISO 14001 zertifiziertes Wein- und Spirituosenhausvereint Hennessy seine Innovationskraft und die Unterstützung allseiner Partner, um dieses außergewöhnliche Gebiet zu schützen.Als Schmuckstück der LVMH Group leistet Hennessy einen wichtigenBeitrag zum französischen Außenhandel. 99 % der Hennessy-Produktionwerden exportiert, die Marke ist dabei weltweiter Botschafter derfranzösischen Art de Vivre.Die sieben 'Worlds of Greatness' von Hennessy X.O.Süße Noten: Der Gaumen wird von Aromen kandierter Früchte warmumarmt - die leichte Süße von Orangen verschmolzen mit der subtilenSäure von Aprikosen.Steigende Hitze: Das faszinierende Gefühl einer intensiven,aufsteigenden Hitze offenbart langsam den komplexen Geschmack vonBranntweinen, die geduldig in Eichenfässern gelagert wurden.Würziger Abgang: Eine starke würzige Note verlockt den Gaumen miteinem ausgeprägten pfeffrigen Geschmack.Fließende Flamme: Eine Welle der Wärme breitet sich aus, erreichtihren Höhepunkt und bricht dann; der Mund wird von einer unbändigenGeschmacksfülle überflutet. Eine robuste Präsenz, reich und üppig,ist spürbar.Schokoladenlaune: Die Sinne begeben sich auf eine sanfteEntdeckungsreise zu etwas Vertrautem. Es ist der abgerundeteGeschmack einer kräftigen, dunklen Schokolade. Leicht süß und seidigweich streichelt er sanft den Gaumen.Holzknirschen: Ein markantes Gefühl ist plötzlich spürbar - diekräftigen Ebbe und Flut von Eichennoten, die mit Vanille durchzogensind. Mit ihrem kühnen und komplexen Geschmack lassen sie ihre
kraftvolle Präsenz spüren, um dann zu verschwinden.Unendliches Echo: Die flüchtigen Eichennoten sorgen für einen
langen, allgegenwärtigen Abgang, der die Feinheiten jedes einzelnen
Geschmacks und jeder Empfindung, die ihm vorausgegangen ist, sowie
die Komplexität der Mischung und des langen Alterungsprozesses von
X.O. widerspiegelt.Die in den einzelnen Ländern verfügbaren Materialien können
aufgrund der lokalen Vorschriften für Alkoholwerbung variieren.VERANTWORTUNGSBEWUSST GENIE?EN