Hennes & Mauritz: Auf Wachstumskurs!

H&M startete mit einem enttäuschenden Auftaktquartal ins neue Jahr. Die Zahlen für das 2. Quartal fielen dafür umso besser aus und sorgten für Aufwind. Insgesamt konnte H&M den Umsatz im 1. Halbjahr um 8,6% auf 98,4 Mrd SKR steigern. Die operative Marge kletterte wieder in den zweistelligen Bereich. Unterm Strich erzielte H&M ein Gewinnwachstum von 5,9% auf 5,05 SKR pro Aktie. Deutschland und die USA machen gemeinsam rund ein Drittel des Gesamtumsatzes aus.

In beiden Ländern konnte H&M erneut Wachstum verzeichnen. Um die Wachstumsdynamik aufrecht zu halten, wird kräftig expandiert. Allein in den USA wurden im laufenden Jahr 28 neue Filialen eröffnet. Weitere 31 folgten in China. Mit 4.498 Filialen weltweit wurden innerhalb eines Jahres rund 500 neue Filialen eröffnet. Noch 2017 möchte H&M die Märkte Kasachstan, Kolumbien, Island, Vietnam und Georgien erschließen. Neben dem klassischen Filial-Geschäft treibt die Geschäftsführung auch den Onlinehandel kräftig an.

Die Onlinepräsenz wurde auf 43 Länder ausgeweitet. Neben der Kernmarke H&M etabliert das Management Weitere. Arket, ein Storekonzept, das zeitlose eigene, aber auch markenfremde Produkte anbieten wird, öffnet die erste Filiale am 25. August in London. Der Arket-Onlineshop wird zeitgleich in 18 weiteren Ländern live gehen. H&M treibt mit aller Kraft den Expansionskurs voran, auch wenn volatile Margenentwicklungen die Folge sind.

