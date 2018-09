Hennes & Mauritz-Aktie: Wer hätte das gedacht?

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz":

Der Aktienkurs von Hennes & Mauritz verlief von Februar bis Mitte September in einer Bandbreite von rund 11,50 Euro und etwa 15 Euro. Doch seit knapp zwei Wochen ist der Kurs stark angestiegen. In der letzten Woche ging es gar um 24,5 % nach oben. Nach dem starken Anstieg ist die Aktie am Freitag um 1,6 % gefallen.

Chartbild im Blick: Bewegen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Maximilian Weber.