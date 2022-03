Hennes & Mauritz-Aktie: Was sagt man dazu?

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz":

Der Umsatz stieg um 6,4% auf 199 Mrd SKR. Mit 11 Mrd SKR lag der Gewinn 800% über dem Ergebnis des Pandemie- Jahres. Auf dem Kernmarkt Europa stieg der Umsatz nur um 3,1% auf 132 Mrd SKR. Am schnellsten konnte sich H&M in Amerika erholen. Dort kletterte der Umsatz um 34% auf 40 Mrd SKR.



