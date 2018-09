Hennes & Mauritz Aktie: Der Konzern leidet unter der Überlegenheit seiner Konkurrenz

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz":

Im 1. Halbjahr konnte H&M nicht überzeugen. Der Gewinn lag mit 6 Mrd SKR um 28% unter dem Vorjahreswert. Der Umsatz stagnierte bei 98 Mrd SKR. Dabei sank der Umsatz vor allem in den wichtigen Märkten Deutschland (-5%), USA (-6%) und Frankreich (-10%). Geringfügiges Wachstum konnte in Großbritannien, China und in Dänemark erzielt werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.