Henley & Partners: Zunehmende Angst vor Auswirkungen des No-Deal-Brexit auf das Ranking des britischen Reisepasses

London (ots/PRNewswire) - Mit nur noch 10 Wochen bis zumBrexit-Termin am 31. Oktober machen sich die Briten zunehmend Sorgenüber den möglichen negativen Auswirkungen auf den Wert ihrerReisepässe. Während Millionen von Menschen aus ihren visumfreienSommerferien im Ausland zurückkehren und die mehr als fünf Millionenbritischen Passinhaber, die dauerhaft außerhalb des VereinigtenKönigreichs leben, angsterfüllt über ihre alternativenStaatsbürgerschaftsoptionen nachdenken, wächst die Erkenntnis, dassder britische Pass bald nicht mehr das sein könnte, was er früher inBezug auf globale Mobilität und Siedlungsfreiheit war."Harter" Brexit, "weicher" Brexit, Brexit ohne Abkommen oder sogarein zweites Referendum könnten zu radikal unterschiedlichen undweitgehend unvorhersehbaren Auswirkungen für britischeReisepassinhaber führen, angefangen bei der Einfachheit, Geschäfte zutätigen, über Reisen ins Ausland bis hin zur Fähigkeit, überall inder EU zu leben, zu arbeiten und zu studieren.In den letzten 14 Jahren hat das Vereinigte Königreichkontinuierlich einen der ersten fünf Plätze im Henley Passport Index(https://www.henleyglobal.com/henley-passport-index/) belegt.Angesichts des bevorstehenden Austritts aus der EU und deranhaltenden Verwirrung über die Bedingungen seines Austrittserscheint die einst starke Position des Vereinigten Königreichsjedoch zunehmend ungewiss, und der britische Reisepass ist demnachseit Juli dieses Jahres zum ersten Mal nicht mehr unter den erstenfünf Plätzen des globalen Rankings (https://www.henleypassportindex.com/assets/2019/Q3/HPI%20Report%20190701.pdf) zu finden.Dr. Juerg Steffen(https://www.henleyglobal.com/key-people-details/dr-juerg-steffen/),Chief Executive Officer der Investment-Migrationsfirma Henley &Partners (https://www.henleyglobal.com/), sagt, dass sein Unternehmenin den letzten zwei Jahren einen Anstieg von 200 % bei britischenStaatsangehörigen verzeichnet hat, die sich bei Programmen fürWohnsitz (https://www.henleyglobal.com/residence-programs/) undStaatsbürgerschaft durch Investitionen(https://www.henleyglobal.com/citizenship-programs/) bewarben. "Wirhaben in letzter Zeit einen deutlichen Anstieg bei Anfragen zuInvestment-Migrationsoptionen sowohl von Briten als auch vonwohlhabenden Menschen aus Hongkong (High-Net-Worth-Individuals,HNWIs) verzeichnet. Wie die meisten privaten Vermögensverwalter Ihnensagen werden, ist Wohlstand allein keine Garantie für persönliche undfinanzielle Freiheit und Sicherheit. Das war vielen britischen HNWIsbisher wohl nicht ganz klar, zumal sie bisher den Luxus genossenhaben, eine hieb- und stichfeste Staatsbürgerschaft zu besitzen,wogegen HNWIs aus weniger stabilen Jurisdiktionen die Idee gutverstanden, durch eine Wohnsitzänderung und eine alternativeStaatsbürgerschaft ihre Risiken zu managen und Chancen wahrzunehmen."Für britische HNWIs, die nicht über angestammte Verbindungenverfügen, um sich dem gut dokumentierten Anstieg bei den Anträgen umdie deutsche, irische und andere europäische Staatsbürgerschaftenanzuschließen, gibt es zahlreiche Optionen. Für eine Investitionzwischen 1 Mio. und 2 Mio. EUR bieten Malta(https://www.henleyglobal.com/citizenship-malta-overview/) und Zypern(https://www.henleyglobal.com/citizenship-cyprus-overview/) in der EUderzeit die beliebtesten Programme für Staatsbürgerschaft durchInvestition an. Ebenso wie die meisten anderen EU-Mitgliedstaatenbieten beide zu einem niedrigeren Preis auch einen Wohnsitz nach derInvestitionen an. Auch das Portugal Golden Residence Permit Program (https://www.henleyglobal.com/residence-portugal-golden-residence-program/) und Griechenlands Greece Golden Visa Program(https://www.henleyglobal.com/greece-golden-visa-program/), bei denendie Mindestinvestition in Immobilien bei 350.000 EUR bzw. 250.000 EURbeginnt, gewinnen zunehmend an Beliebtheit und beinhalten dieMöglichkeit, nach fünf Jahren die volle Staatsbürgerschaft zubeantragen.Dr. Steffen weist darauf hin, dass viele Programme für Wohnsitzund Staatsbürgerschaft durch Investition auf der ganzen Welt dieseImmobilienoption beinhalten, die es Investoren ermöglicht, einenImmobilienkauf in ihre Bewerbung aufzunehmen. "Angesichts des derzeitflorierenden Immobilienmarktes in Europa ist der Erwerb einereigentumsgebundenen Staatsbürgerschaft oder eines solchen Wohnsitzeseine sichere und sinnvolle Investition.Investitionsmigrationsprogramme haben eine eingebauteVolatilitätsabsicherung, da es eine breitere Wertgleichung gibt, dievon den standardmäßigen Immobilienmesszahlen getrennt ist - all dasgeht mit einer verbesserten Mobilität einher. Dies ist nach wie vorein erschwingliches und praktikables Mittel, um die Risikofaktorenauf allen Seiten der Brexit-Debatte zu mildern."