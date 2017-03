Henkel will mexikanischen Anbieter von Friseurprodukten kaufen

Weitere Suchergebnisse zu "Henkel Vz":

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Henkel ist weiter auf Shoppingtour.



Die Düsseldorfer wollen den mexikanischen Anbieter von Friseurprodukten Nattura Laboratorios übernehmen, wie Henkel am Donnerstag bekanntgab. Mit dem Zukauf will der Dax-Konzern das eigene Friseurgeschäft vor allem in Mexiko und den USA ausbauen. Nattura Laboratorios erzielte laut Mitteilung im zurückliegenden Jahr einen Umsatz von 100 Millionen Euro. Wie viel Henkel die Übernahme kostet, dazu wollen sich die beiden Unternehmen nicht äußern. Noch müssen die Kartellwächter dem Deal zustimmen.

Anfang des Monats hatte Henkel erst den Zukauf der US-Firma Darex Packaging Technologies angekündigt. Für den Hersteller von Hochleistungsabdichtungen und -beschichtungen für Metallverpackungen wollen die Düsseldorfer mehr als 1,05 Milliarden US-Dollar inklusive Schulden zahlen.