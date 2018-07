Henkel plant Übernahmen!

Liebe Leser,

in der letzten Woche berichtete Johannes Weber, dass bei Henkel neue Übernahmen geplant sind. Seine Analyse in der Zusammenfassung:

Der Stand! Henkel will weitere Übernahmen anstreben und schaut sich nach möglichen Übernahmekandidaten um. Die Entwicklung! Allein in den letzten zwei Jahren hat Henkel über 6 Milliarden Euro in Akquisitionen angelegt und nun sollen weitere Zukäufe folgen. Auch Kursrückgänge werden die Situation wohl ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.