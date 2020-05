Henkel: Das kann keiner glauben

Der Kurs der Aktie Henkel steht am 21.05.2020, 12:39 Uhr an der heimatlichen Börse Xetra bei 77.27 EUR. Der Titel wird der Branche "Haushaltsprodukte" zugerechnet.

Unser Analystenteam hat Henkel auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Henkel-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 15 "Hold"- und 4 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Henkel aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (1 Buy, 11 Hold, 2 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (80,72 EUR) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 4 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 77,62 EUR), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Henkel eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Dividende: Henkel schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Haushaltsprodukte auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,4 % und somit 0,73 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,13 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Hold".

3. Fundamental: Die Aktie von Henkel gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 16,57 insgesamt 23 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushaltsprodukte", der 21,63 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".