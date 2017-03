Henkel ist neuer Partner von 'Deutschland rundet auf' / Die Spendenbewegung bietet ab sofort Unternehmen aller Branchen die Gehaltsspende an (FOTO)

Berlin (ots) -Die gemeinnützige Stiftung 'Deutschland rundet auf' hat mit Henkelseit 1. März einen neuen Partner: Ab sofort können die rund 8.300Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Henkel in Deutschland monatlicheinen Betrag zwischen 50 Cent und 5 Euro von ihrem Gehalt spenden -und so sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen eine bessereZukunft ermöglichen. Alle Spenden der Mitarbeiterinnen undMitarbeiter werden zusätzlich von der Fritz Henkel Stiftungverdoppelt."Unsere Kinder sind unsere Zukunft - deswegen müssen wir sie heutefördern", sagt Zuzana Halkova, Henkel-Personalleiterin für Europa."Wir bei Henkel möchten mit dieser Partnerschaft ein Zeichen setzen,dass wir gemeinsam viel bewegen können.""Mit Henkel wissen wir einen starken Partner an unserer Seite, deruns dabei unterstützt, gleiche Chancen für alle Kinder in Deutschlandzu schaffen. Unternehmen über alle Branchen hinweg haben dieMöglichkeit, sich dem vorbildlichen Engagement von Henkel mit unseremneuen Modell der Gehaltsspende anzuschließen", sagt Nina Jäcker,Geschäftsführerin von 'Deutschland rundet auf'.'Deutschland rundet auf' bietet allen Unternehmen ab sofort mitder Gehaltsspende ein Mikrospendensystem für die Mitarbeiter an. Mitdem dreistufigen Prüfverfahren der Förderprojekte sind Sicherheit undhohe Wirksamkeit der Spenden garantiert. 'Deutschland rundet auf'bietet darüber hinaus mit seiner digitalen Gehaltsspende-Plattformdie technische Lösung, die für die individuellen Anforderungen jedesUnternehmens angepasst werden können.Henkel unterstützt in diesem Jahr folgende Projekte aus demFörderportfolio von 'Deutschland rundet auf':Teach First Deutschland: Das gemeinnützige Projekt entsendethochqualifizierte Hochschulabsolventinnen und -absolventen für zweiJahre an Schulen in einem sozial benachteiligten Umfeld, umSchülerinnen und Schülern mit schlechteren Startbedingungen alsunterstützende Lehrkraft bessere Bildungschancen zu ermöglichen.brotZeit: Bundesweit ermöglicht das Projekt durch die ehrenamtlicheUnterstützung von Seniorinnen und Senioren kostenloses Frühstück fürdie Klassen von Grundschulen und Lernförderzentren mit erhöhtemFörderbedarf. Ergänzt wird das Frühstück durch individuelleBetreuungsstunden.Falkenflitzer: Das Spielmobil 'Falkenflitzer' des Vereins zurFörderung der Jugendarbeit e.V. betreut geflüchtete Kinder undJugendliche in Hamburg. Im wöchentlichen Turnus steuert derFalkenflitzer mit einem offenen, pädagogischen Freizeitangebot imGepäck mehrere Unterkünfte, zentrale Erstaufnahmestellen undzukünftig auch wohnortnahe Plätze an.Bereits seit März 2012 ermöglicht 'Deutschland rundet auf' jedem,durch das Aufrunden von Einkaufsbeträgen beim Bezahlen, die Chancenarmer Kinder in Deutschland zu verbessern. Bislang haben über 132Millionen Kunden aufgerundet und so mehr als 6,3 Millionen Eurogespendet. Alle aufgerundeten Cents kommen ohne Abzüge, zu 100%,besonders wirksamen und durch das unabhängige Analysehaus Phineogeprüften gemeinnützigen Projekten in Deutschland zugute, die Kinderund ihre Familien durch Angebote wie frühkindliche Bildung,Gewaltprävention oder Elternbildung unterstützen. Mit den bislanggespendeten Cents erhalten bereits 58.018 Kinder in Deutschland dieChance auf eine bessere Zukunft.Über die Fritz Henkel StiftungGesellschaftliches Engagement ist seit der Firmengründung durchFritz Henkel im Jahr 1876 ein fester Bestandteil derUnternehmenskultur von Henkel. Dieses langfristige Bekenntnis, sichüber die Geschäftstätigkeit hinaus gesellschaftlich zu engagieren,zeigt sich auch in der Gründung der Fritz Henkel Stiftung im Jahr2011. Die Fritz Henkel Stiftung fördert schwerpunktmäßig Projekte ausden Themenfeldern Bildung und Chancengleichheit sowie Projekte mitsozialem Handlungsbedarf.Über 'Deutschland rundet auf'Die gemeinnützige Spendenbewegung 'Deutschland rundet auf' hat dasZiel, die Chancengerechtigkeit für Kinder in Deutschland zuverbessern, deren Familien von Armut betroffen sind. Die unabhängigeStiftung ermöglicht jeder und jedem, sich mit Mikrospenden für dieseKinder zu engagieren. Alle Spenden werden zu 100% an gemeinnützigeProjekte weitergeleitet.Alle Informationen und weiteres Bildmaterial aufwww.deutschland-rundet-auf.de und www.die-gehaltsspende.dePressekontakt:DEUTSCHLAND RUNDET AUFTina BeckTel.: 030 789 500 39 32E-Mail: presse@deutschland-rundet-auf.dewww.deutschland-rundet-auf.deHenkel AG & Co. KGaARabea MöllersTel.: 0211 797 6976E-Mail: rabea.moellers@henkel.comwww.henkel.deOriginal-Content von: DEUTSCHLAND RUNDET AUF, übermittelt durch news aktuell