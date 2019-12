Henkel holt neuen Finanzchef aus den eigenen Reihen

Weitere Suchergebnisse zu "Henkel Vz":

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Konsumgüter-Konzern Henkel hat rechtzeitig vor seinem anstehenden Chefwechsel einen neuen Finanzvorstand in den eigenen Reihen gefunden.



Marco Swoboda werde den Posten zum 1. Januar übernehmen, teilte das Dax-Unternehmen am Freitag in Düsseldorf mit. Der 48-Jährige folgt damit auf Carsten Knobel, der zum Jahreswechsel zum Vorstandschef aufsteigt. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler hatte seine Karriere bei Henkel 1997 im Bereich Controlling begonnen und leitete zuletzt die weltweite Finanzorganisation des Konzerns./stw/mis