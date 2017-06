Henkel vor gewaltigem Kursausbruch!

Lieber Leser,

Henkel schaffte zuletzt starke Kursgewinne. Durch ein Plus von 1,6 % binnen einer Woche und dem Aufschlag von 2,9 % innerhalb von zwei Wochen kletterte die Aktie am 2. Juni auf ein neues Allzeithoch bei 127,50 Euro. Nach Ansicht von technischen und charttechnischen Analysten könnte diese Rekordmarke indes schon bald pulverisiert werden. Das mögliche Kursziel liege demnach mindestens bei 140 Euro. Fundamentale Analysten halten sich bei ihren Analysen hingegen derzeit auffallend zurück.

Henkel: Aufwärtstrend zu neuem Rekordhoch

Die Aktie ist zuletzt mit einem Volumen von 32.292 Stück massiv gekauft worden. Dies deutet darauf, dass ein großer Investor Geld anlegt, da er nach dem Kursrekord an weiter kletternde Notierungen glaubt. Der Titel ist zudem in einem starken und vor allem sehr breiten Aufwärtstrend. Die Trendpfeile sind in allen bedeutenden zeitlichen Dimensionen aufwärts gerichtet, womit der Hausse-Modus noch unterstrichen wird.

Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt immerhin knapp 10 %, der GD100 ist gut 7,4 % entfernt. Insofern dürfte die Aktie nach Ansicht technischer Analysten im Aufwärtstrend bleiben und ein neues Top anvisieren. Charttechnische Analysten rechnen mit einem Aufschlag von 15 bis 20 Euro. Damit rücken 140 Euro in den Fokus.

Die Aktie von Henkel ist klar im grünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.