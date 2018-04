Henkel erwartet in diesem Jahr harten Preiswettbewerb

Weitere Suchergebnisse zu "Henkel Vz":

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Konsumgüterhersteller Henkel (Persil, Schwarzkopf, Pritt) rechnet auch in diesem Jahr mit harten Preiskämpfen bei Waschmitteln und Kosmetik.



"Im Konsumgütergeschäft wird sich der intensive Preiswettbewerb 2018 weiter fortsetzen", prognostizierte Henkel-Chef Hans Van Bylen - nach einem vorab verbreiteten Redemanuskript - am Montag auf der Hauptversammlung des Markenartiklers in Düsseldorf. Das Wachstum in diesem Bereich werde auch deshalb etwas schwächer ausfallen als im Industriegeschäft.

Bereits bei der Vorstellung der Bilanz für 2017 hatte das Unternehmen über den Preisdruck und den Verdrängungswettbewerb vor allem in der Kosmetiksparte geklagt. Hier lag das Wachstum zuletzt unter den Erwartungen. Anfang 2018 belasteten außerdem Lieferschwierigkeiten das Konsumgütergeschäft in Nordamerika. Ausdrücklich bestätigte der Manager noch einmal, dass Henkel trotz der Schwierigkeiten an seinen Prognosen festhalte. 2018 will Henkel demnach aus eigener Kraft beim Umsatz um zwei bis vier Prozent zulegen. Auch die Gewinnmarge und der bereinigte Gewinn je Aktie sollen sich weiter verbessern./rea/DP/she