Henkel bekräftigt Mittelfristziele und will sich von Marken trennen

Weitere Suchergebnisse zu "Henkel Vz":

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Henkel hat seine Ziele für die kommenden Jahre bekräftigt.



Mittel- bis langfristig will das Unternehmen den Umsatz organisch, sprich bereinigt um Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe, um zwei bis vier Prozent steigern, teilte das Dax -Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf mit. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll währungsbereinigt im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich wachsen.

Dabei will sich Henkel auch von Marken im Konsumgeschäft trennen. Insgesamt stehen Marken und Kategorien mit einem Umsatz von mehr als eine Milliarde Euro Umsatz zur Disposition. Rund 50 Prozent davon sollen bis 2021 verkauft oder eingestellt werden, erklärte Henkel. Zukäufe blieben dabei weiter ein integraler Bestandteil der Strategie. Die Investitionen in Werbung, Digitalisierung und IT sollen im Vergleich zu 2018 um 350 Millionen Euro erhöht werden./nas/jha/