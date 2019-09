Henkel X richtet größten Ideen-Hackathon für weibliche Talente in Berlin aus (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Zum ersten Mal veranstaltet Henkel X, die OpenInnovation-Plattform von Henkel, den Xathon, Europas größterIdeen-Hackathon für Gründerinnen. Bei der Veranstaltung können 150weibliche Talente ihr unternehmerisches Denken und ihre Ideenweiterentwickeln. Der Xathon findet vom 15. bis 17. November 2019 beiFacebook in Berlin statt. Alle Frauen mit Unternehmerwille und -geistkönnen sich ab sofort hier bewerben.Kooperationspartner des Xathon sind unter anderem Grace - FemaleAccelerator, Facebook, Forbes DACH, Goldman Sachs, BestFit, UN WomenDeutschland und ESCP Europe/U-School. Ziel der Veranstaltung ist es,Frauen zu fördern, sie in ihrem Unternehmergeist zu stärken und somehr Geschlechtervielfalt und Chancengleichheit zu erlangen.Insgesamt gibt es 150 Plätze, darunter 20 für Mitarbeiterinnen vonHenkel."Female empowerment" fördern"Diversity und die Förderung von Frauen haben bei uns einen sehrhohen Stellenwert. Wir möchten ein Arbeitsumfeld schaffen, das sovielfältig und facettenreich wie möglich ist und die besten Talenteund gemischten Teams frei von Vorurteilen zusammenbringt", sagtSylvie Nicol, Personal-Vorstand von Henkel.Trotz der öffentlichen Diskussion rund um das Thema Diversity undder erwiesenen positiven Auswirkungen von Vielfalt auf dieInnovationsfähigkeit sind nur ein Bruchteil der Firmengründer in derdeutschen und weltweiten Start-Up-Branche weiblich. Oft mangelt es anVorbildern oder dem richtigen Umfeld, sodass viele Frauen nicht dasVertrauen und die Bereitschaft zeigen, ein eigenes Unternehmen zugründen."Es ist mir sehr wichtig, die Unterrepräsentation von Frauen intechnischen Berufen zu adressieren und weibliches Unternehmertum zufördern - nicht nur deshalb sind wir Gründungsmitglied vonAccelerateHER und ich selbst Mitglied der Male Champions of ChangeTech-Gruppe", sagt Dr. Rahmyn Kress, Chief Digital Officer von Henkelund Gründer von Henkel X. "Diversity ist wichtig, um erfolgreicheProdukte und Dienstleistungen zu entwickeln, die die Vielfalt unsererGesellschaft widerspiegeln. Mit dem Start unseres Xathons möchten wirunternehmerisches Denken fördern, mehr Vielfalt an Perspektivenschaffen und Geschäftsinnovationen weiter vorantreiben.""Wenn eine Gesellschaft insgesamt von Digitalisierung profitierensoll, muss die Transformation von weiblichen und männlichen Talentengleichermaßen mitgestaltet werden. Der Xathon ist daher ein wichtigesFormat, um Frauen in ihrem unternehmerischen Vorhaben zuunterstützen. Denn wir brauchen mehr Gründergeist in Deutschland -und dabei können und wollen wir auf das enorme Potenzial von Frauennicht verzichten", unterstreicht Dorothee Bär, Staatsministerin beider Bundeskanzlerin und Beauftragte der Bundesregierung fürDigitalisierung, die eine Eröffnungsrede beim Xathon halten wird.Der XathonBei dem Xathon entwickeln die Teilnehmerinnen Geschäftsideen inverschiedenen Bereichen, wie beispielsweise im sozialen Bereich, imGesundheitswesen oder im Bereich Cyber Security. DieHenkel-Teilnehmerinnen entwickeln in Gruppen neue Ideen undInnovationen für das Unternehmen. "Der Xathon gibt denTeilnehmerinnen die Möglichkeit, ihre persönlichen Grenzen zu testenund ihre Innovationspotential voll auszuschöpfen", sagt Kress.Die Ideen werden in einem Pitch vor einer Jury präsentiert und dieGewinnerinnen im Rahmen einer Preisverleihung bekanntgegeben. DiePreise sind unter anderem eine Teilnahme an einemGründerinnen-Workshop von Grace - Female Accelerator und eineinwöchiges Innovations-Boot Camp beim Innovations-Hub H-Farm.Wie kann ich teilnehmen?Alle weiblichen Talente, die etwas bewegen und Gründerinnen werdenmöchten, sind herzlich eingeladen, sich hier zu bewerben. DieTeilnahme ist kostenlos. Der Bewerbungszeitraum geht vom 12.September bis zum 30. September. Die ausgewählten Teilnehmerinnenwerden am 18. Oktober bekannt gegeben. Die Auswahl erfolgt auf Basisder Kreativität und Skalierbarkeit der eingesendeten Ideen oder derüberzeugenden Erklärung, warum sie die Fähigkeiten und das Talenthaben eine Unternehmerin zu sein.Über Henkel XHenkel X ist eine offene Kollaborations- und Innovationsplattformund wurde nicht nur gegründet, um den unternehmerischen Wandel vonHenkel zu beschleunigen, sondern auch um als Katalysator für denindustriellen Wandel Innovationen und disruptive Geschäftsmodelle fürdie gesamte Industrie voranzutreiben. Henkel X basiert auf dreiSäulen: ecosystem (Ökosystem), experience (Erfahrung) undexperimentation (Experimentieren). Henkel X ist ein Ökosystem, eineinzigartiges und vielfältiges Netzwerk von Mentoren,Industriepartnern und Start-ups, die Wissen, Ansichten und Ideenaustauschen.Über HenkelHenkel verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertesPortfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält dasUnternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führendeMarktpositionen - sowohl im Industrie- als auch imKonsumentengeschäft: So ist Henkel Adhesive Technologies globalerMarktführer im Klebstoffbereich. Auch mit den UnternehmensbereichenLaundry & Home Care und Beauty Care ist das Unternehmen in vielenMärkten und Kategorien führend. Henkel wurde 1876 gegründet undblickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück. ImGeschäftsjahr 2018 erzielte Henkel einen Umsatz von rund 20 Mrd. Euround ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von rund 3,5 Mrd. 